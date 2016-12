Infracțiuni peste infracțiuni, în zonele Km 4 - 5 și Km 5 din Constanța

CARTIERELE TERORII

Constănțenii deplâng dispariția sectoriștilor, polițiștii care odinioară aveau în sarcină menținerea ordinii publice și evidența populației dintr-un cartier. Locuitorii din cartierele Km 4 - 5 și Km 5 spun că acum îi văd pe oamenii legii la ochi abia după ce ajung victimele infractorilor și nici atunci nu-i ajută prea mult.Furturi mărunte din scări de bloc sau curți ale gospodarilor, femei tâlhărite în stradă și scandaluri în toiul nopții - cu astfel de infracțiuni se confruntă constănțenii care locuiesc în cartierul Km 4 - 5. Situația nu este mai gravă decât în alte părți ale orașului, spun ei, dar este nevoie de o prezență mai fermă a oamenilor legii.Fierul vechi și cerceii, în topul preferințelor hoților Gheorghe Popescu are 64 de ani, locuiește pe strada Hatman Arbore și, asemenea vecinilor lui, a fost și el „vizitat” de hoți. „Mie mi-au furat 40 și ceva de găini în urmă cu câțiva ani, nici până acum polițiștii nu au găsit făptașii. Am făcut plângere, au venit (n.r. - oamenii legii) dar mi-au spus că dacă-i găsesc eu, să le spun. Păi unde să-i găsesc eu? În ultima vreme, nu ne-au mai furat nimic, nu mai au ce. Sunt care fură pentru a duce la fier vechi, dar fiecare se protejează cum poate, pune totul sub cheie”, ne-a spus constănțeanul. O altă stradă, probleme asemănătoare. Locatarii blocurilor de pe strada Prelungirea Liliacului nu s-au protejat la fel de bine de hoții de fier vechi. „Au furat transformatoarele electrice de la mai multe scări, a devenit o modă în zonă. Iar vecinului i-au furat și bateria de la mașină, în parcare”, își varsă năduful o femeie, în vreme ce vecina, mai în etate, ne povestește în șoaptă de o tâlhărie petrecută în vară în apropierea pieței din cartier, când unei femei i-a fost smuls cercelul din ureche.Unde sunt sectoriștii de altădată? Cu toții, însă, reclamă lipsa polițiștilor. „Cartierul acesta era unul sigur, dar au venit romii, au venit alții, care au pierdut casele prin alte părți și acum îți este teamă să ieși noaptea pe străzi. Înainte, fiica mea mergea pe jos până în stațiunea Mamaia, la spectacolele cu Adrian Păunescu. Astăzi nu ieșim după 9,00 seara nici până la magazin. Nu mai este sigur și de când nu mai este nici sectoristul”, este de părere Gheorghe Popescu. Îl contrazic și îi spun că o parte din atribuțiile sectoristului de odinioară au fost preluate de polițistul de proximitate. Zâmbește amar: „Și acesta când trece, că eu nu am mai văzut unul de nu mai țin minte. Înainte îi vedeai, patrulau pe stradă, ne verificau, ne cereau cartea de imobil. Acum nici nu știm cine răspunde de cartier. Este mai bine să fie pe stradă, îi văd și borfașii și poate se mai cumințesc. Dacă trec, sunt în mașină și trec în viteză!”. De altfel, de aceeași părere este și un cititor al „Cuget Liber”, care ne-au transmis următorul mesaj: „Cartierul Km 4 - 5 e plin de hoți de fier vechi, de capace de canal, de garduri, de boschetari, în Poarta 6 este teroare cu mirosul de bălegar, de la șase dimineața sunt concursuri de trap cu măgăruși și certuri între țigani care adună PET-uri. Toate piețele au oameni, pe care îi știe toată lumea, mai puțin polițiștii, care vând țigări, iar Km 5 și CET-ul sunt vestite pentru scandaluri și bătăi. Nu am mai văzut polițiști patrulând seara sau noaptea pe străzi. Să se facă cunoscute numărul și cuantu-mul amenzilor date prin publicarea lor în ziar sau pe panouri publicitare, iar celor care nu pot plăti să le fie transformate amenzile în zile de muncă în folosul comunității. Poate așa s-ar mai curăța orașul de buruieni, s-ar vărui și vopsi. Sau să se organizeze grupuri de voluntari care să patruleze noaptea sau ziua cu echipajele autorizate. Ar fi multe de făcut. Dar mai bine ne plângem de salarii”.„Ne este teamă!“ De partea cealaltă a Șoselei Mangalia, în Km 5, oamenii se plâng de greutățile pe care le fac romii care trăiesc în bordeiele ridicate dincolo de calea ferată. „Îți este teamă să și spui ceva, că-ți sparg geamurile. Fură tot ce prind, împrăștie gunoaie peste tot, fac gălăgie. Am făcut adrese la primărie, să vină să-i demoleze. Au mai venit în control, dar ei tot aici sunt”, ne spune doamna Maria, privind cu îngrijorare înspre țigănușii care încep să se strângă în jurul nostru. Dincolo de calea ferată, la marginea ghetoului, tinerii s-au adunat, anunțați de puradei și ne studiază, „felicitându-ne” din când în când cu câte o înjurătură.De ce nu sunt mai mulți polițiști pe străzi?De partea cealaltă, surse din cadrul Poliției municipiului Constanța ne-au declarat că motivul pentru care oamenii legii nu mai sunt văzuți patru-lând pe străzi este reducerea efectivelor. „Din cauza numărul redus al efectivului, suntem nevoiți să ne axăm pe răspunderea la solicitările care ne parvin prin 112 și mai puțin pe patrulare”, spun polițiștii.