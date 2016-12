Cartiere din Constanţa, terorizate de hoţi. Unde sunt prădate casele şi maşinile

Cartiere din Constanța, terorizate de hoți. Unde sunt prădate casele și mașinile

Cartierele de case din Constanța au fost vizitate mai des de hoții din locuințe, în ultimele luni, decât cele de blocuri. În schimb, infractorii care sparg mașini au preferat să acționeze în zonele aglomerate ale orașului.Numărul infracțiunilor în Constanța este în scădere - au constatat polițiștii, după realizarea unui bilanț privind activitatea pe primele trei luni ale acestui an. Constănțenii au recla-mat mai puține furturi din locuințe, mai puține tâlhării și mai puține furturi din societăți comerciale. Era și de așteptat, susțin oamenii legii, de vreme ce în toamna anului trecut au ajuns după gratii mai multe grupări infracționale, formate din adulți și minori, care țineau județul Constanța sub teroare, prin cele mai bine de o sută de spargeri date. Nu înseamnă, însă, că în Constanța nu se mai fură! Ci, așa cum ne-au spus polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța, infractorii se „reprofilează” după cum îi învață strada. Astfel, în ultimele luni, hoții au manifestat o preferință pentru cartierele de case: Palas, zona Stadion (între străzile Primăverii și B-dul Mamaia), Piața Chiliei etc. „La bloc sunt mai repede observați de un vecin și dați de gol. Dar așa, la case, acționează la adăpostul gardului, a frunzișului copacilor și sunt și mai greu auziți de vecini”, au explicat oamenii legii atracția infractorilor pentru imobilele la sol.În topul preferințelor bunurilor care le atrag atenția se situează televizoarele LCD, laptopurile și telefoanele mobile, dar și bijuteriile de aur și banii. Au fost înregistrate, însă, și mai multe cazuri - mai puține în municipiul Constanța, mai multe în județ, e drept! - în care hoții au luat în vizor imobile ale căror proprietari lipseau de acasă, pe care le-au golit.Parcările supermarketurilor, preferate de hoțiÎn schimb, hoții din mașini și-au îndreptat atenția asupra parcărilor aglomerate, cele din centrul orașului și de la supermarketuri. Motivul: parcările nu sunt supravegheate video și… hoții au de unde alege!Hoții din buzunare și tâlharii au acționat în special pe străzile princi-pale: Tomis, Alexandru Lăpușneanu sau I. C. Brătianu, alegându-și victimele din rândul bătrânelor care mergeau la piață sau a elevelor care se îndreptau spre liceu. Se impune remarcat, însă, că deși aceste fapte au loc în zonele aglomerate, polițiștii au dificultăți în găsirea martorilor care să depună mărturie în dosarele penale.