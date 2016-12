Carnet de marinar fals în Portul Constanţa Sud Agigea

Carnet de marinar fals în Portul Constanța Sud Agigea

Polițiștii de frontieră au controlat, la intrarea în țară, o navă sub pavilion Insulele Comore, sosită în Portul Constanța Sud Agigea, din Turcia, având un echipaj format din 12 marinari. Nava, având un comandant turc, a venit goală din Turcia, urmând să iasă din port încărcată cu fier vechi.În urma controlului, oamenii legii au descoperit un carnet de marinar ce purta însemnele statului Tanzania, care nu îndeplinea condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind fals. Verificările au stabilit faptul că documentul îi aparține unui tanzanian, în vârstă de 47 de ani, membru al echipajului nave, care le-a declarat polițiștilor că a făcut rost de carnetul de marinar din Tanzania. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru uz de fals. Bărbatului i s-a pus în vedere faptul că nu are voie să coboare de pe navă sub nicio formă, altfel se va alege cu dosar penal și pentru trecerea ilegală a frontierei.