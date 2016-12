CARNAGIU pe şoselele din Constanţa

4

ATENTIE MARE VITEZOMANI

Cei care se stiu tineri si vitezomani invatati ceva din acest articol nu merita sa va pierdeti viata pentru o cursa nebuna... si ganditi-va ca puteti distruge vietile altora sau sa ramane-ti pe viata fara o mana un picior... eu am avut in luna aprilie un accident destul de grav un BMW a intrat in mine cu 90 km/h si abea atunci am realizat cat de repede si usor iti poti pierde viata in carcasa de fier numita masina.. Dumnezeu sa il odihneasca pe Ionut Zelca cel care a murit pe data de 22 dec era un baiat deosebit...