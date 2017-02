Carmen Dan, MAI: Am primit prin SMS, seara târziu, de la SRI. Nu am putut interveni

Carmen Dan, Ministru de Interne, a subliniat ca in Bucuresti au fost 25.000 de manifestanti (televiziunile ducand numarul la 150.000 - n.r.) si ca nu a stiut decat in ultimul moment de faptul ca, prin multime, se afla si protestatari violenti. “Am primit SMS, seara tarziu, de la SRI. Ne-a fost imposibil sa intervenim”, spunea Carmen Dan.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi ca 79 de persoane sunt cercetate dupa protestul din Piata Victoriei, pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, una dintre acestea fiind acuzata si ca detinea droguri de mare risc.Ea a precizat ca cele 79 de persoane au fost duse la sectii de politie pentru cercetari, in urma violentelor din Piata Victoriei. Cercetarile in acest caz sunt facute de 50 de politisti, sub coordonarea Parchetului Judecatoriei Sectorului 1, conform News.ro.De asemenea, au fost date cinci sanctiuni contraventionale, dintre care patru amenzi de 100 de lei si un avertisment scris pentru consum de baututri alcoolice in locuri publice. Ministrul Afacerilor Interne a mai spus ca opt persoane au fost sanctionate contraventional pentru incalcarea normelor, dintre care trei sunt membri ai galeriilor sportive.