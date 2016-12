"Cariera militară înseamnă o garanţie pentru succes profesional, de reuşită în societate"

Ministrul Apărării Naționale, Mihnea Motoc:

"Cariera militară înseamnă o garanție pentru succes profesional, de reușită în societate"

Într-un interviu acordat revistei „Marina Română”, ministrul Apărării Naționale, Mihnea Motoc, vorbește despre motivația tinerilor de astăzi de a îmbrățișa cariera militară, dar și despre strategia Armatei de a atrage tineri bine pregătiți în rândurile sale.„Sunt mai multe lucruri care stau și la baza noii strategii de promovare a carierei militare. În primul rând, este evident că o carieră militară oferă în acest moment o sumă de competențe și abilități profesionale care au valoare în orice context, oriunde cineva ar dori să activeze pe piața muncii; este o achiziție sigură, un câștig. Suntem într-un moment în care încrederea în armată este în creștere. Armata rămâne instituția cu unul dintre cele mai înalte nivele de susținere publică, de credibilitate în ochii românilor, dar mai mult decât atât ea crește ca importanță a profilului într-un context de securitate mult mai complicat, mult mai amenințător ca până acum și suntem în măsură să dublăm cu alocări din ce în ce mai semnificative de resurse financiare, dirijate înspre achiziții inteligente, înspre achiziții centrate pe capabilități critice de care avem nevoie, deci dublăm și credibilizăm cu aceste alocări de resurse, obiectivele majore care stau în fața armatei noastre.Toți acești parametri puși la un loc fac nu numai nobilă opțiunea pentru o carieră militară, dar o fac chiar interesantă, interesantă într-o înțelegere competitivă a termenului. Opțiunea pentru o carieră militară înseamnă o garanție pentru succes profesional, de reușită în societate. Sigur că, dincolo de motivațiile din planul valorilor, nu orice tânăr va fi selectat pentru a servi în Armata României, ci doar cei care au aptitudinile necesare, inclusiv motivația valorică, hotărârea de a trece printr-o serie de privațiuni, de a îndura o serie de constrângeri și, evident, de a da sacrificiul suprem în cazul în care interesele țării o cer”, a declarat ministrul Apărării, Mihnea Motoc.De asemenea, ministrul și-a exprimat speranța că, în anii următori, armata va reuși să asigure, pe lângă satisfacțiile profesionale, și o motivație puternică financiară.„Dincolo de aceste motivații simbolice care sunt indispensabile și importante sunt convins că în aceste timpuri și în anii ce vor veni vom fi în stare să oferim și o motivare de natură salarială din ce în ce mai importantă. Chiar din acest an, am încercat să depășim unele inechități, unele inegalități de ordin salarial, chiar în interiorul organismului militar, dar și față de alte componente din sistemul național de apărare. A fost o creștere salarială, de 10%, pe care am preluat-o bine în planul nostru bugetar. Avem în pregătire o serie de propuneri de optimizare în continuare a acestei dimensiuni importante pentru oricine, a carierei militare”, a mai adăugat Mihnea Motoc, în interviul acordat revistei „Ziua Marinei”.XXXCu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei, ministrul Apărării a transmis un mesaj tuturor militarilor care își slujesc patria pe mare: „Cred că urarea tradițională este «Bun cart înainte!» Le doresc să rămână aceeași oameni de încredere, aceeași oameni dedicați, care după atâtea încercări prin care trec, după atâtea experiențe extrem de variate cu care se confruntă, după toate aceste dificultăți și acumulări, rămân pilde pentru noi și ne inspiră să aspirăm spre mai mult, spre mai bine”.