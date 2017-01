Cargoul „Mare Glory I“, reţinut pentru 21 deficienţe

Cargoul „Mare Glory I“, reținut pentru 21 deficiențe

Numărul navelor reținute în portul Constanța, pentru tot soiul de deficiențe, este în creștere. Se vede treaba că unii armatori nu au priceput că s-a schimbat kalimera și că nu se mai poate intra în portul românesc cu… tigăile plutitoare. Ieri a venit rândul navei „Mare Glory I", sub pavilion Comore, s-o feștelească. Inspectorii PSC, din cadrul Autorității Navale Române, n-au căutat nod în papură. De cum au urcat la bordul cargoului acostat în dana 36, neregulile au început să îi tragă de mânecă. Dintr-o ochire au constatat un număr de 21 deficiențe, dintre care 3 grave, care au impus reținerea navei. Ei au consemnat, printre altele: lipsa înregistrărilor privind perioadele de muncă și de odihnă ale echipajului, în special ale mecanicilor; ofițerul maritim I a fost incapabil să facă testul radio în benzile MF și HF; compasul magnetic de rezervă lipsește de pe puntea de comandă.