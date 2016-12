Care sunt trecerile de pietoni „ucigaşe“ din Constanţa

2

Pasaje pietonale!!!!

Cand ai statistici ingrijoratoare si vezi ca au loc frecvent evenimente nu mai faci conferinte de presa sau discutii, inlaturi cauza..... Atragi atentia autoritatilor si recomanzi ce... pasaje pietonale unde nu se mai intalnesc in acelasi loc cele 2 corpuri care interactioneaza, respectiv mashina si pietonul. Dar la noi tre sa-i dam in cap soferului, nepunandu-ne si in situatia acestora.... Suntem o tara plina de idioti si competenti de aceeea se intampla toate nenorocirile.