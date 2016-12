Care sunt paşii de urmat dacă sunteţi victima unui accident rutier

Care sunt pașii de urmat dacă sunteți victima unui accident rutier

În ceea ce privește efectele produse de accidentele rutiere, este știut că ele se pot repercuta atât asupra persoanelor fizice, cât și a bunurilor pe care acestea le au. Dar ce trebuie să facă pentru a-și recupera prejudiciile materiale și morale pe care le-au suferit în urma implicării într-un accident rutier?Potrivit avocatului constănțean Bogdan Pavel, prejudiciul pe care-l suferă o persoană a fost împărțit de jurisprudență în două mari categorii: prejudiciile materiale, respectiv bunurile deteriorate în timpul accidentului (pornind de la haine, obiecte personale - gen telefon, mergând până la mașină și alte bunuri aflate în interiorul mașinii) și prejudiciile morale, constând în suferința psihică, dar și fizică produsă de aceste accidente.„În ceea ce privește prejudiciile materiale, respectiv cheltuielile pe care le-a suportat victima în urma accidentului, lucrurile sunt destul de clare, în sensul că ele pot fi dovedite în instanță fie cu martori, fie cu diferite înscrisuri, respectiv chitanțe, bonuri vizând cumpărarea de medicamente, plata diferitelor servicii medicale. Cetățe-nii trebuie să știe că trebuie să păstreze toate aceste bonuri pentru a dovedi aceste prejudicii”, ne-a declarat avocatul.Trebuie știut însă și că instanța nu analizează în abstract aceste aspecte, fiind și ea conștientă că în aceste situații limită omul nu este tot timpul pregătit să fie atent la aceste detalii și nu păstrează toate chitanțele. De aceea, este bine ca partea vătămată să aibă alături o cunoștință ori rudă atunci când merge la cumpărături, pentru că această din urmă persoană va putea sta ca martor al cheltuielilor efectuate chiar dacă nu există bonuri sau chitanțe. PrejudiciileO chestiune interesantă în ceea ce privește aceste prejudicii materiale constă și în beneficiul nerealizat al persoanei, adică suma de bani pe care ar fi câștigat-o acea persoană, în acel interval de timp, dacă nu ar fi fost victima accidentului. „Iar aici pornim de la salariul pe care-l pierde pe acea perioadă și până la derularea unor afaceri, contracte, imposibilitatea prezentării la anumite licitații. Toate acestea trebuie probate, dar instanța le consideră admisibile. În cadrul acestor cheltuieli, instanțele de judecată admit obligarea persoanei responsabile să plătească părții vătămate inclusiv cheltuielile cu mijloacele de transport, dacă respectiva persoană a rămas fără mașină”, ne-a detaliat avocatul Bogdan Pavel.În ceea ce privește daunele morale, legea prevede doar că acestea trebuie reparate în integralitatea lor, dar nu fixează nici un criteriu pentru stabilirea cuantumului, rămânând la aprecierea judecătorului suma pe care o primește victima.De aceea, persoanele vătămate ar trebui să evidențieze în cererea lor de despăgubire nu doar echivalentul suferinței psihice, pe care ar putea să o demonstreze chiar prin intermediul rudelor sau a unui raport psihologic, ci și acele prejudicii de agrement (de ex.: partea urma să plece într-o vacanță, iar în urma rănilor suferite nu mai poate merge) ori prejudiciul estetic (victima este prezentator de știri, are legătură cu publicul, este topmodel etc).De asemenea, în cazul unei victime care are o vârstă mai mică se pune problema recuperării prejudiciului juvenil, instanțele acceptând îndeobște că cu cât o persoană este mai tânără și este privată de anumite bucurii ale vieții cu atât suma pe care trebuie să o primească trebuie să fie mai mare.Căile din JustițieModalitatea prin care poate solicita victima aceste pretenții este dublă. De obicei se alege calea penală, încadrându-se în prevederile art. 14 din Codul de procedură penală, care fac referire la modalitatea de formulare a acestei cereri. „Persoana vătămată poate solicita aceste pretenții oricând în cursul urmăririi penale, atâta timp cât dosarul se află la Poliție sau Parchet, dar poate face acest lucru și în fața instanței de judecată, respectiv a primului grad, dar și aici această cerere se poate face până la citirea actului de sesizare, respectiv rechizitoriul”, ne-a mai precizat avocatul Bogdan Pavel.Legiuitorul a înțeles să limiteze dreptul de a solicita pretenții tocmai ca o garanție și pentru inculpat, de a ști actul procesual în care se judecă, și pentru a-i da posibilitatea să-și facă apărările.Dacă se depășește acest moment, o altă cerere în cadrul procesului penal nu mai este admisibilă. Dar asta nu înseamnă că persoana respectivă nu mai are dreptul să-și recupereze sumele de bani. Se poate adresa pe cale civilă, în termenul general de prescripție de trei ani de la data la care a cunoscut cine este autorul faptei.Dacă se alege calea civilă, atunci dosarul civil va fi suspendat până la soluționarea dosarului penal, în condițiile în care respectiva persoană urmează sau nu să fie considerată vinovată de producerea accidentului.Dar cum singurul lucru ce interesează victima este modalitatea în care își recuperează banii, legea prevede și posibilitatea recuperării sumelor de bani de la persoana care a angajat pe cel ce a declanșat accidentul, dacă acest lucru s-a întâmplat în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul. De aceea, legiuitorul a reglementat, în art. 16 Cpp, noțiunea de parte responsabil civilmente, ceea ce înseamnă că persoana vătămată va trebui să-și recupereze suma de bani fie de la inculpat, fie de la angajatorul acestuia.„Fondul” salvator!Dacă ești implicat într-un accident în urma căruia au existat persoane vătămate, dar și bunuri ale acestora distruse, iar făptuito-rul fuge sau, dimpotrivă, nu are o asigurare obligatorie valabilă, a fost înființat Fondul de Protecție al Victimelor Străzii, înființat în baza Legii 32/2000 privind activitatea de asigurare și de supraveghere a asigurărilor.„Persoanele păgubite prin accidente pot primi despăgubiri dacă cel care a produs accidentul nu a fost identificat sau nu era asigurat”, se spune în lege.Este un fond la care fiecare societate de asigurări e obligată să cotizeze cu 5%, astfel că din banii strânși sunt despăgubite astfel de persoane.„Persoanele trebuie să știe că dacă sunt implicate în accidente de acest gen nu trebuie să aștepte un proces penal sau civil, nu trebuie să dea în judecată pe cineva, ci pot adresa o simplă cerere acestui Fond, iar acesta este obligat să acorde despăgubirea în baza probelor arătate fără a putea imputa victimei să se adreseze mai întâi persoanelor vinovate”, ne-a explicat avocatul Bogdan Pavel.