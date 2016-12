„Caracatiţa“ familiei Hânsă şi afacerile ei la Cernavodă

„Caracatița“ familiei Hânsă și afacerile ei la Cernavodă

Rechizitoriul prin care fostul primar de la Cernavodă, Gheorghe Hânsă, a fost trimis în judecată pentru delapidarea fondurilor instituției pe care a administrat-o cu suma de aproape trei milioane de lei arată strânsele legături între afacerile de familie ale edilului și banii publici. Atât fiul, cât și fiica lui Gheorghe Hânsă erau implicați, potrivit procurorilor, în afaceri cu administrația publică locală. O parte a dosarului, ce privea implicarea fiicei fostului primar Gheorghe Hânsă - Ana-Eleonora Ciulei, a fost disjunsă, în vederea continuării cercetărilor, procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Și fiica lui Gheorghe Hânsă este cercetată penal Procurorii vorbesc despre o „exercitare abuzivă a atribuțiunilor de serviciu de către cele două persoane (n.r. - Gheorghe Hânsă și fiica acestuia - Ana-Eleonora Ciulei), în calitățile deținute, în defavoarea primăriei și în bene-ficiul societății Acro Consultia Cernavodă, unde Ana-Eleonora Ciulei are calitatea de asociat”. Anchetatorii spun că Ana-Eleonora Ciulei, în calitate de asociat unic și administrator la SC Acro Consultia SRL, avea relații contractuale cu Primăria Cernavodă, căreia îi închiriase mai multe spații comerciale. Procurorii constănțeni sunt de părere că, la data de 2 mai 2007, când dobândise calitatea de administrator al Primăriei Cernavodă, ea avea obligația de a anunța această stare de incompatibilitate, iar primarul Gheorghe Hânsă, respectiv tatăl său, trebuia să interzică ori angajarea fiicei în calitatea res-pectivă, ori să facă demersuri ca fiica sa să nu mai aibă vreo ca-litate în societatea respectivă. Rechizitoriul îi prezintă pe mem-brii familiei Hânsă ca într-un film cu „Cosa Nostra”, spunând că „în unitatea publică (n.r. - Primăria Cernavodă) toată activitatea devenise o «afacere de familie»”. Multe alte persoane erau folo-site drept paravan de membrii familiei, pentru ca încrengăturile afacerii să nu ajungă, cel puțin direct, la firmele familiei Hânsă. „Hartă relațională“ Procurorii au întocmit și o „hartă relațională” a acuzaților. Tiberiu Hânsă era asociatul - administrator al firmei SC Eurosortare, care avea ca obiect de activitate activități de transport, prin intermediul căreia s-au transportat zeci de mii de tone de piatră, în intervalul 2005 - 2008, pentru repararea unor drumuri de pe raza orașului. Nicolae Hânsă, fratele primarului, era șeful Serviciului tehnic în cadrul Direcției de Gospodărire Comunală Cernavodă, substructură a Primăriei, care avea sarcina, spun anchetatorii, de a pune în operă cantitățile de piatră plătite de primărie. Margareta Cileagă, trimisă și ea în judecată pentru compli-citate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, contabil în cadrul Direcției de Gospodărire Comunală Cernavodă, substructură a Primăriei, este cea care semna ordinele de plată și, de asemenea, aplica viza de control financiar preventiv asupra documentelor finan-ciar-contabile ce vizau relația contractuală dintre Primăria Cernavodă și SC Concer Plus SRL, administrată de inculpatul Mihai Adam. Marin Cadiu a fost cel care, fără o decizie de numire, a preluat atribuțiile secretarului Rodica Iorgulescu, cât timp aceasta s-a aflat în concediu medical, dar și pe parcurs, după cum îi cerea primarul Hânsă. Acesta a semnat, în calitate de secretar delegat, un contract de achiziție și alte trei acte adiționale, care au dus la toate ilegalitățile comise ulterior. Mihai Adam este persoana care s-a interpus între Primărie și firma lui Tiberiu Hânsă, folosind în acest sens SC Concer Plus SRL, al cărei asociat și administrator era la rândul său. Societatea respectivă a derulat cu Primăria Orașului Cernavodă cinci con-tracte de achiziții publice pentru furnizarea de agregate de carieră. Licitații „cu interes“ Anchetatorii spun că, în vederea fraudării fondurilor primăriei, „s-a invocat necesitatea (dovedită ulterior ca nereală) a unor lucrări urgente de reparații de drumuri pe baza unor așa-zise calamități, se alocau și chel-tuiau mari fonduri publice pentru aprovizionarea cu agregate de carieră a Direcției de Gospo-dărire din cadrul Primăriei Cernavodă în condiții de nelegalitate flagrantă privind angajarea, lichidarea și plata cheltuielilor publice”. Pentru a nu fi băgată la înaintare firma condusă de Tiberiu Hânsă, a fost interpusă cea a lui Mihai Adam, care câștigase, spun procurorii, „într-o manieră de favorizare nelegală”, licitații organizate în acest sens de primărie. Mai mult decât atât, firma acestuia nici nu avea în obiectul de activitate astfel de activități economice, nu avea niciun fel de utilaj și nici posibilitatea de a face aprovizionările cu agregate de carieră.