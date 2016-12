"Car cu boi" şi alte tablouri de Tonitza şi Grigorescu, furate de un constănţean

"Car cu boi" și alte tablouri de Tonitza și Grigorescu, furate de un constănțean

Acțiune de amploare, luni seară, în comuna Cobadin. Mai multe echipaje ale Inspectoratului Județean de Poliție Constanța și Inspectoratului Județean de Poliție Piatra Neamț, însoțite de mascații de la DIAS, au oprit în fața unei case, stârnind vâlvă în localitate. Oamenii legii au percheziționat două locuințe, în căutarea unor opere de artă de patrimoniu, furate în luna mai a acestui an dintr-un imobil din Piatra Neamț. O parte din bunuri au fost recuperate, iar cei doi suspecți, Marian Stavarache și Marinică Chiper, ambii de 43 de ani, din Cobadin, au fost acuzați de tâlhărie cu consecințe deosebit de grave.Vindea Tonitza și Grigorescu, la pachet, pentru 65.000 de euroReprezentanții IPJ Piatra Neamț au declarat pentru "Cuget Liber" că cei doi bărbați au acționat la pont. Marian Stavarache este recidivist, a fost închis 16 ani pentru o altă tâlhărie, iar în perioada petrecută după gratii a aflat de la un coleg de celulă originar din Piatra Neamț despre o septuagenară din respectiva localitate, iubitoare de artă, care deține numeroase obiecte de artă valoroase. La scurt timp după eliberare, bărbatul, ajutat de Marinică Chiper, a mers în Piatra Neamț, hotărât să dea lovitura. Astfel că, în dimineața zilei de 17 mai, în jurul orei 7,30, îmbrăcat cu un hanorac închis la culoare și pantaloni de trening, a intrat peste bătrână, profitând că aceasta oprise sistemul de alarmă. Fără să se grăbească și amenințând-o în permanență, tâlharul a stat în casă până după ora 15,00, perioadă în care a obligat-o pe femeie să-i spună care sunt cele mai valoroase obiecte de artă din locuință. A ales "Natură moartă - piersici", de Octav Băncilă, "Iriși galbeni", de Nicolae Tonitza, "Car cu boi", "Portret de femeie", "Casa în pădure" și "Băiat" de Nicolae Grigorescu, două picturi de Corneliu Baba și una semnată de Luchian; de asemenea, suspectul a mai luat și câteva statuete din santal și fildeș, ceasuri și bijuterii din aur. "Prejudiciul total a fost estimat la peste 300.000 de euro", ne-a declarat Cătălina Bădeanu, purtător de cuvânt al IPJ Piatra Neamț. Neoficial, însă, prejudiciul ar atinge un milion de euro, susțin anchetatorii, având în vedere valoarea operelor de artă. "Suspectul a ascuns tablourile într-o casă părăsită din apropierea locuinței victimei, unde au rămas până în noaptea de 30 spre 31 octombrie, când s-a întors, însoțit de bărbatul care l-a ajutat, pentru a le lua, întrucât găsise cumpărător. Intenționa să le vândă pentru suma de 65.000 de euro", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Piatra Neamț. Constănțenii au fost prinși în trafic, pe raza județului Ialomița, în timp ce se îndreptau spre locul de întâlnire cu cumpărătorul, iar tablourile au fost găsite în portbagajul mașinii. Luni seară, anchetatorii s-au deplasat la Cobadin, la locuința mamei suspectului și la cea a complicelui Marinică Chiper, unde au mai găsit câteva din bunurile sustrase, respectiv câteva statuete. Urmează percheziții la casele de amanetMagistrații Tribunalului Piatra Neamț, în atenția cărora a ajuns cazul, au dispus arestarea preventivă a constănțeanului Marian Stavarache, sub acuzația de tâlhărie cu consecințe grave, pentru 29 de zile, în vreme ce Marinică Chiper este acuzat de complicitate și are interdicție să părăsească țara. "În acest dosar s-a lucrat împreună cu ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției Române și ai Serviciului Român de Informații. Cercetările continuă, întrucât nu au fost recuperate toate bunurile. Din afirmațiile suspecților, bijuteriile și statuetele se află la diverse case de amanet din județul Constanța, iar un tablou a fost vândut deja", a afirmat Cătălina Bădeanu, adăugând că urmează să fie cercetate și unitățile respective.