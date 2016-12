Captura secolului la Constanţa / TRAFICANTUL care a îngrozit Europa

4

@constantean

Asa trebuia! Poate el este in spatele afacerii, ca el a circulat des in zona aceea „americana”. Ar trebui adancite investigatiile. Acest Radulescu, daca lucra la o firma din port cu 1500 lei si abia isi intretinea familia, putea el sa fie „capul” acestei retele de traficanti? 9 tone tranzitate in 2007 si 2008, si prins abia acum? Este sigur o facatura sau...o greseala de scriere a articolului. Ce au facut organele SRI? Cum asigura ei siguranta romanilor? Avea Radulescu atributiuni in controlul navelor din port? Lucra cumva la control vamal? A arunca in vant o stire fara detalii, este o ...intoxicare meedia! Daca Radulescu o fi unul tuciuriu si a fost si el odata sa testeze piata muncii din afara tarii, o fi fost asemuit cu un italian traficant. Este posibil!

Răspuns la: L-au legat pe mazare...!?

Adăugat de : constantean, 31 mai 2012

...din titlu asa se intelege