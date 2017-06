Captură record. O rețea de contabandă a fost dezmembrată

Ştire online publicată Vineri, 23 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

După un an de cerceătri, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a anunțat că a destructurat o rețea de contrabandă cu țigări, care acționa pe raza județelor Vaslui și Iași, Rețeaua folosea ca mijloc de transport al produselor un aparat de zbor de mici dimensiuni, tip motodeltaplan, transmite realitatea.net.Conform comunicatului de presă transmis de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, „polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui s-au sesizat în legătură cu existența și funcționarea unei rețele infracționale, formată din cetățeni români și Republica Moldova, care avea preocupări în sfera contrabandei cu țigări și care desfășura activități pe raza județelor Vaslui și Iași.În urma documentării activității infracționale a membrilor rețelei, sub coordonarea prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului Operațiuni Speciale Iași și Vaslui, s-a stabilit că aceștia desfășurau activități de introducere ilegală peste frontiera de stat, colectare, transport, depozitare și vânzare de produse accizabile supuse marcării (țigări de de producție/proveniență Republica Moldova și duty-free), cunoscând că acestea provin din contrabandă, obținând astfel, ilicit, beneficii financiare.În urma activităților specifice desfășurate în cauză, s-a stabilit că în perioada iulie - decembrie 2016, un grup format din opt persoane, trei femei și cinci bărbați, cu cetățenie română și Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani, a introdus în țară, în repetate rânduri, cantitatea totală de 31.119 pachete de țigări, de diferite mărci, de proveniență R. Moldova.Țigările erau introduse peste frontiera de stat cu ajutorul aparatelor de zbor de mici dimensiuni, de tip motodeltaplan, cât și prin punctele de frontieră, ascunse în mijloace de transport. Acestea erau ulterior transportate, depozitate și comercializate în municipiul Iași. Prejudiciul total a fost stabilit la valoarea de 381.872 lei.În data de 23.06.2017, ofițeri de poliției judiciară din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui, sub coordonarea prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși, au finalizat cercetările în cauză, urmand a fi trimise în judecată a șapte dintre persoanele implicate pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, principalul suspect fiind deja condamnat de către autoritățile judecătorești, în urma încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției.”