Captură record de droguri: peste trei milioane de comprimate Ecstasy!

Acțiune de amploare a ofițerilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime (SCCOPM) în Portul Constanța. Oamenii legii au descoperit peste o tonă de pre-precursori de droguri sintetice.Anchetatorii aveau mai multe informații despre o societate din Cluj care transportă droguri, iar miercuri au pornit ofensiva. În Portul Constanța, a sosit un container din China care avea ca și societate importatoare o firmă din Cluj. Aparent, în container se aflau 520 de saci cu detergent.„Am descărcat tot containerul și am luat fiecare sac în parte și l-am verificat. Din cei 520 de saci, 40 conțineau droguri. A fost o acțiune dificilă, deoarece această substanță chimică este greu de detectat, chiar și de câinii specializați în depistarea drogurilor. În plus, toți sacii erau identici și am luat la mână fiecare sac. Ca și aspect, este la fel ca de-tergentul, însă ca și componență este mai aspru”, a declarat cms. șef Nicolae Bărbuceanu, șeful SCCOPM Constanța.Olanda - mama drogurilor sintetice Potrivit anchetatorilor, este o premieră la Constanța și o noutate pentru oamenii legii. Drogurile urmau să ajungă în Olanda, în laboratoarele clandestine de fabricare a drogurilor sintetice.„Acest pre-precursor este adus în această formă pentru a nu fi descoperit de autorități. Ca un pistol pe care încerci să îl introduci în țară ilegal, pe bucăți. Este o substanță chimică fără nicio utilitate în viața practică. Însă, este supus unor procedee chimice și i se ridică apoi calitatea în precursor și ulterior în drog sintetic. Acest transport urma să ajungă la Cluj și apoi să ia calea Olandei - mama drogurilor sintetice”, a mai precizat Bărbuceanu.Conform specialiștilor de la Institutul Olandez de Cercetare, dintr-o tonă de pre-precursori se obțin, după supunerea succesivă a substanței unor procedee chimice, aproximativ 3,6 milioane comprimate de Ecstasy. În România, o tabletă de Ecstasy se vinde cu 50 - 60 de lei.