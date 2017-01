Captură impresionantă! Ce au găsit poliţiştii la bişniţarii de ţigări / Galerie FOTO

Captură impresionantă! Ce au găsit polițiștii la bișnițarii de țigări / Galerie FOTO

Pistoale, săbii, valută și o mică avere în moneda națională, dar și câteva mii de pachete de țigări netimbrate - toate acestea au fost găsite de polițiști în locuințele unor indivizi bănuiți că fac parte dintr-o amplă rețea de contrabandiști de țigări, ce are ramificații în mai multe localități din județul Constanța.Bișnița cu țigări este o afacere ilegală înfloritoare în județul nostru. Drept dovadă, zeci de bișnițari pot fi întâlniți, la orice oră din zi și din noapte, în zonele aglomerate ale municipiului Constanța. Dar pentru că și mediul rural reprezenta o piață de desfacere cu potențial, s-au găsit întreprinzători care să pună la punct o adevărată rețea ilegală, pentru a aproviziona satele constănțene cu țigări provenite din contrabandă.Pentru destructurarea unei astfel de rețele au acționat, în noaptea de miercuri spre joi, aproape 200 de polițiști constănțeni. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, polițiștii de frontieră de la Garda de Coastă, sprijiniți de luptătorii mascați de la Serviciul de Acțiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au descins în 37 de locuințe. Cele mai multe locuințe, respectiv 27, au fost din cartierul Poligonul Viilor, din Medgidia.„De asemenea, a fost realizată o percheziție în Constanța, una în comuna Castelu și câte patru în localitățile Dobromir și Văleni”, ne-a precizat Bogdan Păduraru, purtător de cuvânt al Poliției Constanța.„Captura” în urma perchezițiilor este considerabilă: au fost confiscate peste 7.150 de pachete de țigări (mărcile Ashima, MM, Viceroy, Marble etc.), fără timbru fiscal, de proveniență Ucraina sau magazinele duty-free, dar și peste 62.000 de lei, 970 de euro, 52 de telefoane mobile, patru laptopuri. De asemenea, oamenii legii au descoperit și două săbii și trei pistoale neletale, în două locuințe, pe care suspecții le dețineau ilegal.În urma perchezițiilor, nouă suspecți au fost duși la audieri la sediul Poliției municipiului Constanța, iar pentru șase dintre ei, care au vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, au fost emise ordonanțe de reținere, aceștia fiind acuzați de contrabandă în formă continuată.Anchetatorii au adăugat că, potrivit primelor estimări, prejudiciul adus bugetului de stat, prin activitatea infracțională desfășurată, este de aproximativ 75.000 de lei.Mascații au greșit adresa?În cursul zilei de ieri, o familie din Medgidia, din cartierul Poligonul Viilor, a acuzat că mascații ar fi greșit o adresă, în momentul desfășurării perchezițiilor de miercuri noaptea și au intrat peste ei în casă. Cei doi soți acuză că s-au trezit cu mascații peste ei, care l-ar fi bruscat pe bărbat, l-ar fi trântit la pământ și în timpul procesului de imobilizare i-ar fi rupt un deget de la mâna stângă. Abia ulterior, după ce au realizat că nu este adresa căutată, s-au retras și au intrat în curtea alăturată, unde locuiau suspecții pe care-i căutau. De altfel, în cursul zilei de astăzi, bărbatul care acuză că a fost bruscat de mascați a fost internat în Spitalul municipal Medgidia, fiind diagnosticat cu politraumatisme prin agresiune.Bogdan Păduraru, purtător de cuvânt al Poliției Constanța, ne-a precizat cu privire la aceste acuzații: „Până în acest moment, la IPJ Constanța nu a fost depusă nicio plângere cu privire la vreun astfel de incident. Precizez că acțiunea a fost coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia”.Însă, surse din cadrul anchetei ne-au precizat că, de fapt, în imobilul unde locuia familia respectivă erau trei adrese, astfel că suspecții căutați locuiau în același imobil, dar… la o altă adresă!Polițiștii continuă cercetările, pentru a stabili întreaga activitate infracțională a suspecților.