Captivi între şine de tren şi prostituate / IMAGINI de pe Strada Albastră

Sinistrații din centrul Constanței

Captivi între șine de tren și prostituate / IMAGINI de pe Strada Albastră

Sunt o mână de oameni și așteaptă, de aproape 12 ani, ca autoritățile locale să-și ducă la îndeplinire îndatoririle și să le asigure un confort minim. Nu cer decât ceea ce li se cuvine: canalizare, asfaltarea străzii pe care locuiesc și curățarea zonei de gunoaie. An de an au trimis adrese și au primit în schimb doar… promisiuni.Locuiesc la un capăt de stradă, dar se simt de parcă ar fi la capătul lumii! Strada Albastră este situată între gardul de la Oil Terminal și calea ferată, iar accesul se face dinspre strada Caraiman. Puțini știu de existența ei și mai puțini știu că în capătul străzii și-au ridicat gospodării aproximativ 30 de familii. Mai grav este că inclusiv autoritățile locale par să fi uitat de ele, căci, după cum ne-au spus constănțenii din zonă, în ciuda numeroaselor adrese trimise Primăriei Constanța, problemele lor nu au fost rezolvate. În prezent, în contextul în care se apropie campania electorală și alegerile locale, constănțenii de pe strada Albastră vor să le aducă aminte autorităților locale de promisiunile pe care le-au făcut de-a lungul timpului.De 12 ani li se promite asfaltarea străzii!Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale locuitorilor vizează asfalta-rea și iluminatul străzii. Începând din 2000, oamenii au „bombardat” Primăria Constanța cu solicitări: „Am adresat numeroase cereri pentru asfaltarea acestei străzi, încă din anul 2000 și anume: adresa 20358/11.10.2000, 67890/27.05.2002, 19689/17.02.2003, 147903/03.12.2004, 17473/04.02.2008, 71215/12.05.2008. Acum revenim cu o nouă cerere pentru asfaltarea acestei străzi care are o lungime de doar 700 de metri și care se află în zona I a orașului Constanța. Vă mulțumim”, se arată într-o adresă transmisă autorităților în anul 2009 (ultimul an când locuitorii zonei au mai trimis cereri, după care, deznădăjduiți, au renunțat) și semnată de majoritatea familiilor. Ce răspunsuri au primit? „În 2002 mi s-a răspuns, în luna iunie, că asfaltarea va fi realizată în funcție de priorități. Anul următor, când au revenit cu o cerere, ni s-a răspuns că vor începe lucrările în iunie 2003. În 2004 am mers în audiență la Petrică Munteanu și ni s-a promis că în momentul în care se va decoperta și asfalta strada Caraiman, va fi asfaltată și strada noastră. Au trecut însă 12 ani de când tot trimitem adrese și nu s-a schimbat nimic. Ni s-a tot răspuns că nu sunt fonduri. Chiar nu se găsesc niște bani pentru 700 de metri?”, au reclamat o parte din locatarii străzii. Canalizarea - o speranță deșartăO singură problemă semnalată, în toți acești ani, a fost rezolvată, chiar dacă parțial: montarea unor stâlpi de iluminat public. „După ani de insistențe, am reușit, în 2008, să obținem patru becuri, montate la intrarea din strada Caraiman și în zona caselor. Pe restul traseului, cât ține gardul Oil Terminal, s-a considerat că nu este nevoie!”, au adăugat constănțenii nemulțumiți. În schimb, celelalte neajunsuri le-au semnalat degeaba. Alte câteva adrese privind necesitatea realizării unei canalizări au fost trimise autorităților (Primăriei și Consiliului Județean Constanța), dar și către SC RAJA SA. „Ni s-a răspuns, în 2008, că urmează să fie întocmit un studiu de fezabilitate privind extinderea canalizării pe mai multe străzi ale municipiului Constanța, printre care și a noastră. Iar după alocarea fondurilor necesare din bugetul local, de către Consiliul Județean Constanța, se va trece la realizarea proiectului tehnic și începerea lucrărilor. Au trecut patru ani, se pare că până acum nu s-au găsit fonduri…”, au continuat localnicii. Între timp, la fiecare ploaie, casele li se inundă, iar accesul în zonă este îngreunat. Copiii au cel mai mult de suferitDe asemenea, oamenii din zonă au cerut și un tunel, care să facă legătură între această stradă și Șoseaua Mangaliei, pe sub calea ferată, astfel încât viețile copiilor lor să nu fie puse în pericol, în drumul spre școală. „Copiii trec liniile ferate, în fiecare zi, pentru a ajunge la școală. Cerem găsirea unei soluții civilizate privind construirea unui tunel de acces pentru pietoni și autoturisme, care să facă legătura între strada Albastră și oraș. Accesul către vechiul tunel, din zona Gării, este blocat de râpă”, au adăugat membrii familiilor din zonă. „În 2008, când a fost inaugurată grădinița din zona Gării Constanța, a fost prezent și primarul Radu Mazăre. I-am spus atunci despre ceea ce se întâmplă cu copiii noștri și mi-a spus că va fi realizată o pasarelă peste calea ferată. Ba chiar tot susținea că s-a jucat pe strada asta când era mic. Nu știu când s-a jucat el aici, dar pasarela nu am văzut-o încă!”, ne-a declarat o mămică de pe strada Albastră.A ocoli pe strada Caraiman nu este o soluție, căci cei mici ar trebui să meargă, zilnic, câteva sute de metri; în plus, părinții preferă să-i știe trecând calea ferată, decât pe lângă prostituatele și proxeneții care își fac veacul la bariera din capătul străzii. Acesta este, totodată, unul dintre motivele pentru care oamenii din zonă au cerut amenajarea unui mic loc de joacă. Răspunsul a adus alte promisiuni: „În cartierul Abator a fost amenajată zona de agrement situată pe strada Caraiman, între Șos. Mangaliei și calea ferată. Terenul propus de dumneavoastră va fi inclus în următoarele programe de dezvoltare locală” - se arată în adresa 122635/15.10.2009 a Serviciului Dotări Urbane. Au trecut mai bine de doi ani, iar cei aproximativ 35 de copii, de diverse vârste, încă mai așteaptă locul de joacă din apropierea casei. „Ce era mare lucru dacă mai puneau un tobogan și un leagăn? Spațiu verde este, dar este folosit ca rampă de gunoi pentru cei care vin să arunce moloz și bălegar aici!”, și-a exprimat indignarea una dintre locatare. Și, după cum a subliniat femeia, deși uitați de conducătorii orașului, localnicii și-au plătit, conștiincioși, taxele și impozitele.