Capcanele din cartierele Constanţei. De ce se întâmplă atâtea accidente rutiere

Capcanele din cartierele Constanței. De ce se întâmplă atâtea accidente rutiere

Numărul accidentelor înregistrate în acest an, atât în județul, cât și în municipiul Constanța este în ușoară scădere, față de anii trecuți. Totuși, pe lângă cauzele principale ale producerii accidentelor, precum neacordarea de prioritate și traversarea neregulamentară, o cauză importantă o reprezintă sis-tematizarea rutieră. O spun chiar polițiștii constănțeni.„Indicatoare mult mai mari, pentru a capta atenția“Modul în care sunt dispuse străzile în municipiul Constanța le dă bătăi de cap șoferilor, iar accidentele care au loc din această cauză nu sunt puține. Poliția Rutieră a luat mai multe măsuri prin care a încercat să refacă sistematizarea rutieră deficitară, însă accidentele au continuat să se producă.„În municipiul Constanța, poate și din pricina modului în care este sistematizat acest oraș, avem foarte multe accidente rutiere cauzate de neacordarea de pri-oritate. Dacă vă uitați pe o hartă, veți vedea că sunt foarte multe cartiere în municipiu, în care sunt foarte multe străzi paralele între ele și perpendiculare pe alte străzi paralele între ele. Există situația să te afli pe o stradă cu statut de stradă principală, să beneficiezi de prioritate în fiecare intersecție până la un moment dat, când acea stradă se intersectează cu o alta, cu statut mult mai ridicat și atunci pierzi prioritatea. Foarte mulți nu sunt atenți la acest lucru și din această cauză avem probleme cu neacordarea de prioritate. S-au montat indicatoare mult mai mari tocmai pentru a capta atenția. Sunt intersecții unde s-au montat limitatoare de viteză și tot așa. Nu avem posibilitatea să creăm bariere pe străzile fără prioritate. Am reduce accidentele, dar am bloca aceste cartiere”, a declarat comisarul Ciprian Sobaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța.Cauzele principale ale accidentelor în 2016 Neacordarea de prioritate și traversarea prin loc nepermis au provocat cele mai multe accidente în acest an, spun oamenii legii. În cazul neacordării de prioritate pietonilor, au avut loc 123 de accidente rutiere, 3 pietoni aflați pe trecere decedând, iar 12 au fost răniți grav și restul ușor.„Ca și cauze, tot în această perioadă, pe un loc fruntaș se situează neacor-darea de prioritate vehiculelor, cu concentrarea acestor accidente rutiere în localitățile urbane, în urma cărora 3 persoane au decedat. O altă cauză fruntașă în ceea ce privește accidentele rutiere este traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni. Și cauza aceasta este specifică localităților urbane, aglomerate. Mă refer la Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari. Numărul acestor accidente este în scădere, dar, din nefericire, cele mai multe persoane decedate sunt pietonii care au traversat neregulamentar și anume 8. O problemă cu care ne confruntăm este vorba de ieșirile din municipiul Constanța, unde persoanele, după lăsarea întunericului, traversează drumurile naționale prin loc nepermis. Și aici vorbesc și despre DN2A, unde am avut, într-o săptămână, 2 persoane decedate în această primăvară, în același loc, accidente trase la indigo”, a mai precizat comisarul Ciprian Sobaru.Statistic, în județul Constanța, de la începutul anului și până în prezent, numărul accidentelor rutiere a scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest an s-a înregistrat o ușoară scădere, de la 954 de accidente, anul trecut, la 946 anul acesta, fiind vorba despre accidentele cu victime. Dintre acestea 114 sunt grave, soldate cu persoane decedate sau rănite grav. În acest an au decedat pe șosele 38 de persoane, față de 54 anul trecut.