CAPCANE PERICULOASE ÎN CONSTANŢA / TREPTELE MORŢII din cartierul Medeea

CAPCANE PERICULOASE ÎN CONSTANȚA / TREPTELE MORȚII din cartierul Medeea

Constănțenii care locuiesc în cartierul Medeea și nu sunt posesori de autoturism își pun, zilnic, viața în pericol pentrua ajunge la serviciu sau la piață. Scările laterale pe care ar trebui să urce spre podul rutier din zona Butelii nu mai au de mult balustrade, dar mai grav este că hoții au început să dezmembreze și pasarela din fier aflată în apropierea podului.„Dacă nu ar fi această pasarelă, drumul pe partea aceasta spre oraș ar fi închis! Cine credeți că se încumetă să urce pe pod? Poate doar tinerii, dar noi, cei în vârstă, nu putem să folosim scările laterale, și nici femeile cu copii mici nu pot să o facă” - ne spune nea Costică, un constănțean de 83 de ani, care de aproape 50 de ani locuiește în cartierul Medeea, în imediata apropiere a podului rutier de la Butelii.„Dacă ne lasă fără pasarelă, ne-au terminat!“La început, când s-a mutat în zonă, accesul spre pasarela din fier, folosită în prezent de cei din zonă pentru a merge în oraș, era închis.„De fapt, aceasta nu este o pasarelă pietonală, a fost realizată pentru ca muncitorii să poată să verifice conductele. În timp, însă, au început să o folosească și oamenii din zonă pentru a ajunge pe I. C. Brătianu, pentru că le este frică pe podul rutier”, mărturisește bătrânul.Riscă, însă, să piardă și această cale de acces, din cauza hoților de fier vechi, care fură tot ce pot dezmembra, pentru un pachet de țigări sau o bere.„Aici nu au milă de nimic, fură saboți de la trenuri, au dezgropat cablurile și le-au tăiat. Și au început să distrugă și pasarela. Au furat plăci de pe margine, au venit muncitorii și au pus inclusiv sârmă ghimpată, în încercarea de a-i potoli. Eu am pus o placă cu șurub, pentru că se rupsese o bucată de tablă și imediat ar fi luat-o hoții. La fel, am bătut niște țăruși pe margine, pentru a avea de ce să ne apucăm, căci balustradele au dispărut”, ne-a povestit nea Costică.Iar vecinii, care între timp traversează pasarela pentru a ajunge acasă, îl aprobă: „Dacă ne lasă și fără pasarela aceasta, ne-au terminat!”.Deși periculoasă, locuitorii preferă această pasarelă. Puțini sunt cei care se încumetă să urce scările laterale care duc spre podul rutier din zona Butelii, aflate la doar câțiva metri. În primul rând, pentru că hoții le-au lăsat fără balustrade și au început deja să dezmembreze și ramele din fier care „îmbracă” treptele.O fată a căzut, luni, pentru că nu există balustradă!De altfel, luni după-amiază, o adolescentă de 15 ani a căzut de pe una dintre scări, fiind găsită de jandarmi. Daiana Anca Becu era împreună cu verișoara ei și a căzut, o spun și jandarmii, din cauza lipsei balustradei! Din fericire, a căzut de la primul nivel al scării (de la o înălțime de aproximativ trei metri), astfel că rănile suferite nu au fost grave. „Ce se întâmpla însă dacă în locul fetei era o persoană în vârstă? Sau un copil mic?”, se întreabă locuitorii din zonă.Pe de altă parte, ei admit că mai degrabă decât montarea unor noi balustrade, care oricum vor dispărea din nou prin grija hoților de fier vechi, s-ar investi în amenajarea unui pasaj pietonal, astfel încât să nu fie nevoiți să meargă pe sau printre conducte, pe niște plăci care „tremură” sub greutatea lor.