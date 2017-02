CAPCANĂ PENTRU MILITARI, ÎN BUGET. Plata sumelor din recalcularea pensiilor militare, amânată până la sfârşitul anului 2017

CAPCANĂ PENTRU MILITARI, ÎN BUGET. Plata sumelor din recalcularea pensiilor militare, amânată până la sfârșitul anului 2017

Ştire online publicată Duminică, 05 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pe fondul tensiunilor din stradă pe marginea celebrei Ordonanțe 13 a Guvernului Grindeanu, Legea Bugetului de stat nu a mai fost o prioritate pentru români, fapt ce a făcut ca mai multe prevederi delicate să fie trecute cu vederea.Așa se face că în Legea Bugetului, la art.66, se stipulează că pensionarii militari români care au primit mai mulți bani la recalcularea pensiilor vor trebui să aștepte până își vor primii sumele de bani cuvenite. „Eventualele sumele cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă diferențe de pensie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, și până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă în trimestrul IV 2017”.Conform acestei prevederi, Guvernul încearcă să prelungească termenul pentru achitarea sumelor cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor militarilor, potrivit art. 109 alin. (1) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă diferențe de pensie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare. Art. 66 din Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, legifereaza in fapt neachitarea drepturilor cuvenite de pensie in volum complet si la termen, informează blogul „Ordinul Militar”.De asemenea, ca urmare a art.66, zeci de mii de pensionari militari ar urma să primească pensii mai mici, cel puțin până la finele acestui an.