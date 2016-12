Cântec, joc şi voie bună la petrecerea ardelenilor din Constanţa

Cântec, joc și voie bună la petrecerea ardelenilor din Constanța

La o săptămână după sfintele sărbători de Paște, membrii Clubului Ardelenilor din Constanța s-au reunit și s-au distrat pe cinste la restaurantul „Vega” din stațiunea Mamaia. Acțiunea a fost organi-zată de președintele Clubului Ardelenilor din Constanța, medicul Ildiko Toldișan, cu ajutorul celorlalți membri, iar invitat special a fost interpretul de muzică populară Aurel Tămaș.Petrecerea a fost pe măsură, mesele fiind îmbelșugate cu diverse preparate culinare specifice ardelenești. Mai mult, în semn că nu au uitat de unde au plecat, ardelenii aduși de viață la malul mării au îmbrăcat diverse costume tradiționale ardelenești.„În Ardeal sunt rădăcinile noastre, dar viața a vrut ca Dobrogea să ne fie casă și tot aici să ne găsim rostul existenței noastre. A devenit o tradiție ca, în fiecare an, de Paște și Crăciun, ardelenii din Constanța să se întâlnească și să petreacă. Este o bucurie pentru noi că putem depăna amintiri, că putem rămâne uniți și că ne putem distra împreună”, a spus Florica Mitu, una dintre ardelencele din Con-stanța.Aceeași bucurie la întâlnirea cu oamenii de suflet ai locului din care provine a afișat-o și vicepre-ședintele Clubului Ardele-nilor din Constanța, Sorin Micloși.„De fel sunt din Oradea, dar am lăsat orașul încă din tinerețe pentru Constanța, unde am rămas după studii. Am fost ani la rând comandant de navă și m-am stabilit la malul mării. Sunt fericit atunci când ne reîntâlnim cu toții și ne amintim cu drag de locurile și obiceiurile natale”, a spus Sorin Micloși.Ardelenii din Constanța spun că la malul mării nu s-au simțit niciodată străini și faptul că au un club al lor îi face să fie mai fericiți, mai ales atunci când se reunesc. Asta a confirmat și președintele Clubului Ardelenilor din Constanța, medicul neurolog Ildiko Toldișan.„Avem o nostalgie pentru locurile natale de care nu s-a rupt nimeni, motiv pentru care ne și face plăcere să ne îmbrăcăm în straiele natale. Ne amintim cu drag de tradiții atunci când ne întâlnim. Suntem ca într-o adevărată familie unită”, a spus Ildiko Toldișan.Cei prezenți au servit bucatele tradiționale și au dansat, at-mosfera fiind întreținută de Aurel Tămaș și un ansamblu folcloric.La final, ardelenii de la malul mării s-au despărțit cu promisiunea că următoarea întâlnire va avea loc în preajma Crăciunului.