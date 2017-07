Cântăreţ de manele, ÎNJUNGHIAT DE UN INTERLOP în parcarea unui mall

Cântăreț de manele, ÎNJUNGHIAT DE UN INTERLOP în parcarea unui mall

Ştire online publicată Duminică, 16 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un cantaret de manele aradean a fost injunghiat, duminica dimineata, in parcarea mall-ului Atrium din Arad, dupa ce a avut o altercatie un un interlop local intr-o sala de jocuri de noroc din incinta complexului comercial, victima fiind ranita grav si supusa unei interventii chirurgicale. Un agent de paza a fost ranit, de asemenea, cand a intervenit, anunta News.ro.Incidentul a avut loc dupa ce cantaretul de manele Ioan Dinescu ar fi jucat cateva ore la un aparat dintr-o sala de jocuri de noroc aflata in Atrium Mall, conform unor surse din cadrul complexului comercial. Artistul ar fi investit aproximativ 1.000 de euro cu speranta ca va castiga potul cel mare, insa el ar fi fost urmarit de un interlop, care l-ar fi indepartat cu forta pe cantaret de la aparat pentru a continua el jocul, in speranta ca va castiga."I-a dat cateva palme si l-a alungat de la aparat. A intervenit un agent de paza si i-a scos in parcarea din mall, insa acolo cantaretul a fost injunghiat in abdomen", a povestit un angajat.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Arad, Claudia Iuga, agresorul a folosit un briceag si si-a injunghiat victima in abdomen, iar agentul de paza a fost, de asemenea, ranit cu lama.Cantaretul, care are 38 de ani, a fost preluat de un echipaj medical si transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, el avand o plaga injunghiata in abdomen.Agentul de paza, care are 23 de ani, nu a a fost internat.La scurt timp de la semnalarea incidentului, politistii l-au identificat si retinut pe agresor.