Când vor învăţa pietonii să traverseze strada? Au văzut moartea cu ochii. O ambulanţă aflată în misiune a făcut prăpăd pe b-dul IC Brătianu

Opinie

Dar oare s-a asigurat ca pietonul se arunca pe trecerea de pietoni eu am dreptul ca sunt pieton iar ala cu masina trebuie sa opreasca . De cate ori nu vi s-a intamplat sa va treziti cu pietonul in fata masinii. Dar am patit sa trec pe trecerea de pietoni cu toata asigurarea din partea mea si sa fiu la un pas sa fiu calcat de masina ca soferul vorbea la mobil sau se uita in torpedou,sau la ambalari de motoare ca nu te misti prea repede daca treci in fuga e rau daca mergi repede iar e rau.Am mai propus sa se faca ca in Canada cu treceri semaforizate cu buton si asa vrea primarul sa puna camere de monitorizare nu v-a exista riscul de vandalizare.