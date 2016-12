Când vine legea care să dea „undă verde“ mopediştilor

Când vine legea care să dea „undă verde“ mopediștilor

Mopediștii mai au de așteptat până vor putea să obțină permisul de conducere pentru categoria AM. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat un proiect de act normativ care întregește regulamentul de aplicare pentru obținerea permisului de conducere al mopediștilor, însă mai e cale lungă până la aplicare.Gafă legislativă. Noul Cod rutier, intrat în vigoare pe 19 ianuarie, pre-vede, printre altele, și obligativitatea deținerii unui permis de conducere pentru mopede. Problema este că de la intrarea în vigoare a noului Cod rutier și până în prezent, mopediștii au fost obligați ori să circule pe drumurile publice fără permis - iar atunci se aleg cu dosar penal!!! -, ori să își „arunce” mopedele în garaj și să aștepte regulamentul de aplicare a examinării pentru obținerea permisului de conducere din categoria AM.În sfârșit, după două luni, Minis-terul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice un proiect prin care se întregește această proce-dură de examinare, atât pentru categoria AM (mopede), respectiv pentru conducătorii de vehicule din categoria A, A1, și A2.Cum ar putea să se dea examenulDacă va intra în vigoare noul proiect de act normativ, mopediștii vor da proba practică numai în anumite condiții.„Candidații la obținerea unui permis de conducere din categoria AM, care fac dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislație rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei unități autorizate, se pot prezenta la examen fără să mai facă dovada absolvirii unei școli de șoferi. Examinatorul suprave-ghează candidatul dintr-un autovehicul aparținând unității autorizate și condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator și can-didat se realizează prin intermediul mijloacelor tehnice de radioco-municații”, se precizează într-un comunicat al MAI-ului.„Nu au nicio scuză“Pe de altă parte, polițiștii rutieri afirmă că această „dispută” între mopediști și legea intrată în vigoare fără un regulament de aplicare nu este problema lor și nici nu îi vor ierta pe mopediștii care conduc fără permis. De când a intrat noul Cod rutier în vigoare și până în prezent, oamenii legii au întocmit 13 dosare penale pentru conducerea unui moped fără a deține permis de conducere. De asemenea, polițiștii au fost sesizați de producere a patru accidente rutiere, soldate cu patru răniți, în care au fost implicați mopediști.„Faptul că există sau nu există un regulament de aplicare nu este o scuză pentru cei care conduc mopede fără permis de conducere. Această lege intrată în vigoare mi se pare benefică, pentru că orice mopedist trebuie să aibă cunoștințele necesare pentru a putea ieși pe drumurile publice. Era necesar să se pună puțin în ordine și acest aspect, în sensul că înainte de a intra în vigoare noul Cod rutier, mopediștii erau indisciplinați, umblau fără cască de protecție, sub influen-ța băuturilor alcoolice. Așadar, consider că legea și-a atins scopul, iar atâta timp cât va fi în vigoare, noi o vom aplica și vom întocmi dosa-re penale pentru cei care se urcă pe moped fără permis de condu-cere”, afirmă comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța.Conducerea unui moped fără a deține permis de conducere reprezin-tă o infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la cinci ani.