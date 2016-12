Când va avea Constanţa piste pentru biciclişti?

7

Ploaia roșie căzută peste Constanța conține metale grele More Sharing Services Distribuie știrea Share on facebook Share on google Share on twitter Share on email Share on print Comentează știrea (1) Marește dimensiunea textului Mai multe știri onli

Ploaia roșie căzută peste Constanța conține metale grele More Sharing Services Distribuie știrea Share on facebook Share on google Share on twitter Share on email Share on print Comentează știrea (1) Marește dimensiunea textului Mai multe știri online : ploaie • Constanța • poluare • Social În urmă cu mai bine de o săptămână, peste județul și municipiul Constanța s-a abătut un nor de praf roșu. La momentul respectiv, reprezentanții Agenției Județene pentru Protecția Mediului Constanța a prelevat probe de pulberi și le-a trimis spre analiză în laboratorul propriu. În cursul zilei de ieri au făcut publice și rezultatele analizelor. Astfel, deși nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor admise, au fost unele valori crescute ale concentrațiilor de pulberi de metale grele. „La stația de trafic CT1, situată în zona Casa de Cultură, pentru indicatorul PM10 (pulberi respirabile), s-au înregistrat valori de 37,79 microgram/mc în data de 25 martie și respectiv 43,61 microgram/mc în data de 26 martie (limita maxim admisă pentru 24 de ore este de 50 microgram/mc). Pentru metalele grele analizate din praful depus pe filtre (Pb, Cd, Ni, Cu), nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită, dar s-a observat o creștere a concentrației acestora față de valorile înregistrate în mod obișnuit”, se precizează într-un comunicat semnat de directorul executiv al A.P.M. Constanța, Lavinia Monica Zaharia. Se descarca sute de mii de tone bauxita in mijlocul Constantei ( vezi Socep fosta dana de containere) Cum a primit autorizatie de la mediu? In porturile europene, terminalele de minereuri se afla in zonele cat mai departate de centru urban.. La noi e invers.Unde mai pui ca bauxita are aceea culoare rosiatica gasita pe masinile noastre . Ei cauta sursa in SAHARA si poate fi din Port Constanta