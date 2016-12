Când suntem în legitimă apărare?

Legea dă dreptul victimelor infracțiunilor să se apere, astfel că în Codul Penal există un articol dedicat "legitimei apărării", la capitolul cauzelor care înlătură răspunderea penală a faptei. Cu toate acestea, percepția generală este de neîncredere, din cauza criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească o faptă pentru a fi considerată legitimă apărare. Avocatul constănțean Adrian Petrescu este de părere că această neîncredere se datorează dezinformării. "Oamenii sunt dezinformați. Este o percepție oferită de nume-roasele dezbateri televizate, unde tendința este de a generaliza o speță. Trebuie să se înțeleagă că o speță nu este identică cu alta, iar proporționalitatea dintre atac și răspuns, care este atât de dis-cutată, este analizată de la caz la caz. În plus, sunt mult mai mulți factori de care se ține cont", a declarat avocatul Adrian Petrescu, pentru "Cuget Liber".Potrivit Codului Penal, este în legitimă apărare persoana care săvârșește fapta penală pentru a se apăra de un atac "material, direct, imediat și injust", care îi pune viața și integritatea în pericol. Dar pentru că pericolul este iminent și nu există posibilitatea și timpul de a apela la autorități, victima recurge la o faptă penală pentru a se apăra. Nu poate fi trecut sub paravanul "legitimei apărări" orice reacție la un atac, la o infracțiune sau la faptul că au intrat hoții în casă. "Oamenii trebuie să înțeleagă că legea îți dă dreptul să te aperi, în măsura în care ai un mijloc la îndemână, dar nu trebuie să exagerezi. Sunt multe cazurile în care se exagerează. De exemplu, sare cineva să te lovească cu pumnul, te înjură, îl lovești, cade la pământ, iar tu continui să-i dai, după care susții că erai în legitimă apărare. Se poate vorbi despre legitimă apărare până la înlăturarea pericolului iminent, nu și după. Apoi, este vorba de infracțiune", a adăugat avocatul Adrian Petrescu.Cât privește condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a se putea vorbi despre legitimă apărare, le vom explica în rândurile următoare pe fiecare în parte. În primul rând, atacul trebuie să fie material. Altfel spus, infractorul trebuie să se repeadă asupra victimei, să o amenințe fizic, să o atace cu pumnii sau cu diverse arme. Atenție! Nu se poate vorbi despre legitimă apărare dacă tot ce a făcut infractorul a fost să înjure sau să insulte. Un alt criteriu ce trebuie îndeplinit stipulează că atacul trebuie să fie direct: prin acțiunile lui, chiar dacă nu se îndreaptă fizic asupra victimei, agresorul aten-tează la viața acesteia. Astfel, se poate spune că acțiunile între-prinse de un alpinist împotriva celui care încearcă să-i taie cablul de susținere sunt în legitimă apărare. Un alt criteriu de care magistrații țin cont în încadrarea faptei este caracterul imediat. Concret, pericolul reprezentant de infractor și acțiunea lui trebuie să fie iminent. Nu se poate vorbi de iminență dacă infractorul se află la o distanță considerabilă, nici nu a apucat să scoată cuțitul din buzunar, doar a amenințat că are unul, iar victima s-a înarmat cu o bâtă, s-a îndreptat spre hoț și l-a lovit. Mai mult, dacă reacția victimei are loc după comiterea agresiunii și are mai degrabă caracterul unei riposte, nu se poate vorbi nici de această dată despre legitimă apărare. Un aspect ce a stârnit numeroase discuții vizează proporționalitatea dintre atacul infractorului și reacția victimei. Altfel spus, susține avocatul, legea prevede ca reacția să fie direct proporțională cu pericolul la care este expusă victima. Dar cum nu există o regulă clară care să stabilească exact când este vorba despre dis-proporție, "fiecare caz este anali-zat în parte", a adăugat avocatul Adrian Petrescu. De exemplu, dacă în timpul zilei o persoană este atacată cu un briceag și drept răspuns scoate pistolul și trage cinci focuri, nu se mai poate vorbi despre legitimă apărare. Poate cel mult la primul foc, care l-a dezarmat pe făptaș, se consideră că victima a acționat pentru a se apăra. Ulterior, însă, cel mai probabil nu mai există pericolul iminent. La fel, nu se poate vorbi despre legitimă apărare dacă cel atacat l-a dezarmat pe hoț și a folosit arma (cuțitul, bâta, toporul etc.) împotriva lui.Codul Penal actual prevede că "este în legitimă apărare și acela care, din cauza tulburării sau temerii, a depășit limitele unei apărări proporționale cu gravitatea pericolului și cu împrejurările în care s-a produs atacul". Ceea ce înseamnă că, și în cazul în care infractorul a fost împușcat fiind surprins în locuință - precum în celebrul caz al lui Adrian Iovan - proprietarul poate invoca legitima apărare, având în vedere că găsirea unui străin în casa ta, în toiul nopții, este de natură să te tulbure. Din iulie 2012, de când va intra în vigoare noul Cod Penal, paragraful privind tulburarea și temerea va fi înlăturat. În schimb, dacă vă intră hoțul în casă, în puterea nopții, nu va mai trebui să așteptați să vă atace. Simpla lui prezență în casă este motiv pentru a vă apăra. "Se prezumă a fi în legitimă apărare acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit, fără drept, prin violență, viclenie, efracție sau alte asemenea modalități nelegale sau în toiul nopții", se specifică în noul Cod Penal. Potrivit avocatului Adrian Petrescu, prin aceste modificări se dorește o mai bună garantare a proprietății.