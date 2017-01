Când să iasă din puşcărie, a fost anunţat că mai are de executat trei ani de închisoare

Când să iasă din pușcărie, a fost anunțat că mai are de executat trei ani de închisoare

Un cetățean bulgar, care se afla la Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă și abia reușise să-și ispășească pedeapsa de un an și șase luni de închisoare pentru înșelăciune, a fost oprit de gardieni chiar când se pregătea să părăsească unitatea de detenție, pe motiv că ar mai avea de executat alți trei ani de închisoare. Iliev Ivaylov Chakarov, de 45 de ani, a fost extrădat din Bulgaria în luna ianuarie 2009 și adus la Penitenciarul Poarta Albă, având de executat o pedeapsă de un an și jumătate, pentru înșelăciune. El fusese condamnat de instanțele constănțene în 2001. Potrivit avocatului său, Liviu Cristescu, după ce Chakarov a executat două treimi din pedeapsă, în luna mai, în urma admiterii de către instanță a cererii de liberare condiționată, el și-a făcut bagajele, următorul pas fiind părăsirea penitenciarului. Numai că, în momentul în care a vrut să iasă pe poarta unității, gardienii l-au oprit și i-au spus că, de fapt, ar mai avea de executat un alt mandat, tot pentru înșelăciune, de încă trei ani de închisoare. Sentința fusese pronunțată de Judecătoria Sighișoara în anul 2005, iar Chakarov fusese judecat și condamnat în lipsă. Potrivit avocatului său, Iliev Chakarov nu a beneficiat de o traducere în limba bulgară sau engleză a hotărârii judecătorești și nici nu i s-a adus la cunoștință, într-o limbă pe care să o poată înțelege, faptul că ar mai avea dreptul să declare apel. După câteva zile, el a reușit să ia legătura cu apărătorul său, căruia i-a expus situația. Liviu Cristescu a declarat apel în numele clientului său, iar Tribunalul Mureș va decide la data de 7 septembrie dacă acesta va fi admis sau nu. Potrivit avocatului Cristescu, judecătorii vor analiza și dacă a fost respectată regula specialității prevăzută în cazul mandatelor de arestare europene, sens în care ar trebui să se verifice dacă Chakarov a fost de acord cu extrădarea din Bulgaria numai pentru executarea primei pedepse, de un an și jumătate, sau nu. Totodată, judecătorii au mai cerut relații pentru a se lămuri dacă deținutului i s-a adus la cunoștință conținutul hotărârii de condamnare de trei ani de închisoare și dacă s-a întocmit un proces-verbal în acest sens, dacă i s-a asigurat un translator etc.