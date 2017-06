Când prostia bate dibăcia… Cât de uşor se fură maşini de lux din Constanţa

Când prostia bate dibăcia… Cât de ușor se fură mașini de lux din Constanța

Chiar dacă are 24 de ani și a mai fost condamnat la închisoare pentru furturi de mașini, în special Dacii, Ioanit Stelică Axinte a reușit să semene panică printre proprietarii de autoturisme din municipiul Constanța. Tânărul a spart și furat 3 autoturisme marca Audi, Mercedes și Ford Focus, în data de 1 și 3 mai. Spre deosebire de alte furturi de autoturisme, individul nu a încercat să vândă mașinile, ci doar s-a bucurat de o plimbare de câțiva zeci de kilometri, cu ajutorul proprietarilor. Mai exact, în prima zi a lunii mai, Ioanit Stelică a spart un autoturism marca Audi A6, iar în timp ce căuta bunuri de furat de prin mașină, a descoperit cheia de rezervă în torpedou. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a băgat cheia în contact și a apăsat accelerația, plimbându-se până la Cernavodă.După ce lovea ușor autoturismele, Ioanit Stelică le abandona pentru a nu atrage atenția oamenilor legii.„Una dintre variantele pentru care băiatul fură autoturisme este că vrea să se plimbe cu ele, după care le abandonează și fuge. El nu le fură cu scopul de a le valorifica și nici nu le distruge, ci efectiv se plimbă cu ele. După ce le lovește, știe că ar putea intra în atenția polițiștilor și abandonează autoturismele. El a fost prins în Con-stanța”, spun anchetatorii.După ce a abandonat Audi-ul furat, tânărul s-a întors la Constanța cu microbuzul, în vederea comiterii altor spargeri de mașini. În data de 3 mai, acesta a spart un Mercedes, găsind de asemenea două chei de rezervă, una care aparținea bolidului și alta, al unui Ford Focus. După ce a sustras Mercedes-ul, tânărul a urmat același traseu, oprindu-se la Cernavodă, după ce a lovit ușor mașina și a abandonat-o. Gândindu-se că are la dispoziție o altă cheie de rezervă, Ioanit Stelică a revenit la Constanța și a încercat mai multe mașini din parcare, până când a reușit să deschidă Fordul. După ce s-a plimbat câteva ore prin oraș, individul a abandonat mașina în cartierul Tomis Nord, acolo unde locuia cu chirie. Tânărul este recidivist, după ce a ispășit o pedeapsă de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat pentru o serie de furturi. Mai exact, acesta fura Dacii, cu care se plimba timp de mai multe ore, iar apoi le abandona.Oamenii legii vă recomandă să nu lăsați sub nicio formă chei ale autoturismelor în alte mașini, nici măcar în torpedou.„Nu lăsați mașinile în zone slab luminate. Nu lăsați bunuri care să atragă eventuali infractori. Nu vă lăsați cheia de contact, de rezervă, în autoturism. Astfel de greșeli pot spori simțitor șansele ca autoturismul dumneavoastră să fie furat mai ușor”, a precizat Marius Niculescu, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.Toți păgubiții sunt bărbați, iar prejudiciul total este de aproximativ 40.000 de euro, recuperat în tota-litate. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Constanța, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța cu propunere de arestare preventivă.