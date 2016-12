Când legea se întoarce împotriva celor care o apără. "Nu vrem astfel de instrumente!"

Poliția nu este unica instituție abilitată să combată contravențiile precum tulburarea liniștii publice din stațiunea Mamaia. Și tocmai din această cauză, au existat cazuri în care legislația alambicată a permis ca societăți comerciale care au înnebunit turiștii cu zgomotul să scape nepedepsite.„În ceea ce privește nivelul de zgomot, avem și noi atribuții, au și cei de la Poliția Locală, dar avem nevoie de cei de la Direcția de Sănătate Publică sau Mediu, care să măsoare zgomotul fie pe exterior, fie pe interior. Am spus că este mai bine să mergem cu toții odată, nu să meargă unii să facă o constatare, să o trimită la Poliție, care să spună că nu este competentă de înaintare și uite așa, în cele două luni, să se plimbe hârtiile între noi. După care, când o să ajungem la concluzia că trebuie să luăm o măsură, o să constatăm că nu mai avem față de cine să luăm măsura complementară, a suspendării/închiderii activității agentului comercial, pentru că s-a terminat sezonul și nu ai pe cine să închizi sau să suspenzi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisar șef Tudorel Dogaru, comandantul Poliției Municipiului Constanța.Șeful Poliției Municipiului Constanța nu este deloc mulțumit de modul în care s-a acționat în sezonul estival, dar nu face referire la vreo instituție anume. Dogaru spune că se poartă consultări pentru inițierea unor hotărâri de Consiliu Local care să vină în sprijinul celor care apără legea, astfel încât problemele turiștilor să fie într-adevăr rezolvate.„În privința sezonului estival, nu sunt mulțumit, prin prisma legislației. Pasarea responsabilității de la o instituție la alta nu mi se pare în regulă. Am stat de vorbă cu cei care conduc aceste instituții și am ajuns la concluzia că, în momentul în care avem de desfășurat anumite acțiuni, este bine să participăm toți cei care avem competență pe diferite paliere. Poate că, uneori, nici instrumentele pe care le avem la-ndemână nu sunt atât de eficiente. Nu vreau să dau aici exemple, pentru că aș da idei unora despre cum să eludeze legea. În momentul în care nu ai un instrument bun, nu poți să coși. Ei bine, nu vrem astfel de instrumente. Am analizat situația și am concluzionat că sunt anumite hibe. Purtăm consultări în ceea ce privește propuneri, inclusiv la nivelul unor hotărâri ale Consiliului Local Constanța”, a mai precizat cms. șef Tudorel Dogaru.Cele mai multe apeluri efectuate în timpul sezonului estival sunt sesizări referitoare la zgomot. Turiștii sună în momentele în care sunt deranjați sau nu se pot odihni, iar polițiștii își doresc un cadru legislativ, fie că este asigurat la nivel local sau național. „Sezonul estival a avut și partea lui bună, în sensul în care am observat ce fac societățile comerciale care își desfășoară activitatea și cum reușesc să contracareze ceea ce noi vrem să implementăm. În situația în care un om are o problemă și tu, ca instituție, vezi că are o problemă, dar reacția nu este la nivelul pe care ți l-ai dori din cauze legislative, automat omul se uită la tine cu reproș. Un reproș îndreptățit din punctul lui de vedere, neîndreptățit din punctul meu de vedere, pentru că nu eu fac legea, eu doar o aplic, așa cum este ea. Însă asta nu trebuie să mă oprească pe mine, ca instituție, să identific disfuncționalitățile și să le aduc la cunoștința celor îndreptățiți să le elimine, sperând că vor face asta. Trebuie să avem un cadru legislativ, fie că este asigurat la nivel local sau național”, a conchis cms. șef Tudorel Dogaru.