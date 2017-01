Când "distracţia" ucide: "Acest copil a murit nevinovat şi prea repede din cauza unui anturaj bolnav"

8

-

Se face un marketing care se adreseaza cu siguranta celor care nu pot epata decat astfel, in cluburi extrem de scumpe, care nu ofera decat un miraj si o superficialitate disperata de a accede catre ceva mai mult, pe o cale aparent usoara. Cati castiga corect bani pentru o asemenea distractie? Un om educat nu va face in veci asa ceva. Prefera sa vada lumea, sa isi asigure un confort bine muncit, linsite, stabilitate. Toti vrem asta, dar nu ne simtim pregatiti cateodata. Ce este real este ca multi oameni au fost, sunt si vor ramane mediocri si cei care stiu asta vor profita de faptul ca mediocritatea alege sa nu gandeasca, ci sa lase pe altii sa gandeasca in locul ei. Alcoolul ucide si ne intoxicam cu el, la fel si drogurile, la fel si anturajul. Da, ar trebui sa dam vina pe anturaj de multe ori. Dar multi gasim scuze, in loc sa vedem care e motivul pentru care alegem sa stam in asemenea companii. Putina tarie de caracter si dorinta de progres ne pot ajuta sa vedem ca e mereu mai bine sa admiram un om complet si educat si sa stam in umbra lui, incercand sa progresam pe calea asta, decat sa ne gasim acceptati langa niste imbecili care ne imping sa nu gandim. Ganditi-va ca vreti sa traiti cu adevarat frumos, si sa aveti un sens si pentru voi si pentru ceilalti: invatati sa faceti ceva bun si util cu adevarat bine si nu va lasati influentati de cei care va vand vise de libertate, caci singura libertate e cea in care aveti liniste si libertate de miscare vreo 50 de ani pe o planeta in spatiu, la mama naibii in neant. Faceti si un exercitiu de imaginatie. Daca maine aspectul exterior ar fi exact la fel ca cel interior, ce credeti ca s-ar intampla? Ne-am speria in prima instanta, insa obligat am prelua din lucrurile frumoase din jur pana am intelege si am deveni ceva cu adevarat frumos. Ah, si fiti uniti. Familiile regale sunt cele care au cele mai puternice si unite familii din istoria noastra ca oameni. Condoleante familiei, e foarte greu! Singura parte buna este ca o data ce ai pierdut pe cineva intr-o situatie care nu tine de controlul tau personal, le vei vedea pe toate care tin de controlul tau si le vei promova celor ce inca nu au deschis ochii.