Can Can provoacă panică pe litoral: Se fură copii de pe plajă în zona Neptun - Jupiter

Ştire online publicată Joi, 04 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit tabloidului Can Can, în sudul litoralului s-a iscat o adevărată isterie privind răpirile de copii de pe plajă. Jurnaliștii spun că alerta este dată în zona Neptun-Jupiter, unde recepționerii îi avertizează pe părinți să stea mereu cu ochii pe cei mici, pentru a nu fi răpiți. Conform surselor citate de Can Can, alarma s-a mutat pe litoral, unde părinții sunt avertizați de recepționerii de la hoteluri să aibă foarte mare grijă de copii.În urmă cu ceva timp, „ambulanța groazei” băga spaimă în inima părinților, după ce se zvonea că o mașină a Salvării răpea copii pentru trafic de organe.Toată tevatura a început în urmă cu câteva luni, când a fost postat pe internet un mesaj potrivit căruia un băiețel ar fi fost răpit, la începutul lui martie, dintr-un parc, de câteva persoane care l-ar fi urcat într-o ambulanță.În ceea ce privește informațiile publicate de Can Can, atât primarul Mangaliei cât și polițiștii constănțeni se declară uimiți de apariția unor asemenea știri, care nu au nicio legătură cu realitatea.