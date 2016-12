Campionul Titi Aur, invitatul special al workshopului de la Constanţa

Campania Națională pentru Siguranță Rutieră și Mentenanța Autovehiculelor în traficul din România

Campionul Titi Aur, invitatul special al workshopului de la Constanța

Asociația Română pentru Securitate și Sănătate în Muncă (ARSSM) și Institution of Occupational Safety (IOSH) din Marea Britanie, în parteneriat cu Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră (CISR), Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Asociația Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă - Punctul Focal România, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, derulează, în perioada iulie - octombrie 2011, Campania Națională pentru Siguranță Rutieră și Mentenanța Autovehiculelor în traficul din România. Prin această campanie, ARSSM își propune să vină în sprijinul companiilor care gestionează flote de autovehicule, prin abordarea riscurilor rutiere și găsirea unor măsuri practice de reducere a numărului de accidente de muncă de circulație sau de traseu și implicit scăderea numărului de victime. Obiectivul campaniei este reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere prin prezentarea către angajatori a costurilor reale ale unui accident rutier, cât și prin implicarea cât mai multor instituții publice și companii private în implementarea de politici și bune practici profesionale în domeniul auto. În cadrul campaniei, au fost organizate, în diferite orașe din țară - București, Craiova, Arad, Suceava, Sibiu și Timișoara - o serie de workshopuri, ce au oferit participanților oportunitatea dezbaterii problemelor specifice și s-au desfășurat sub formă de ateliere de lucru interactive cu participarea reprezentanților companiilor și implicarea reprezentanților autorităților. Workshopul de la Constanța (organizator local - Cornelia Work Protection) va avea loc vineri, 21 octombrie, de la ora 9.00, cuprinzând următoarele secțiuni: Costurile reale ale unui accident vs. Deciziile de reducere a cheltuielilor de mentenanță a autovehiculelor; Managementul vitezei în funcție de condițiile reale de trafic; Conducerea adaptată în funcție de sezon. Participă Jo Pearce (speaker IOSH), Gisela Derrick (reprezentant IOSH), reprezentanți ai ISU și Poliției Rutiere, dar și campionul de automobilism Titi Aur, care va susține o sesiune teoretică, dar și una practică, de la ora 14.00 (simulator de tamponare și de răsturnare, poziție corectă la volan, circulația mâinilor pe volan, testare reflexe și autovehicul cu două volane și direcție pe spate). Conferința de presă va avea loc la Mamaia, între orele 11.15 - 11.45. Înscrieri la eveniment se pot face la tel. 0745.047.814, 0241.613.073 sau la e-mail corneliacwp@gmail.com.