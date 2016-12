Campionul olimpic la tir, Alin Moldoveanu: „Tirul sportiv te clădeşte ca om!”

Campionul olimpic la tir, Alin Moldoveanu: „Tirul sportiv te clădește ca om!”

Sport cu tradiție în țara noastră, tirul de agrement începe să prindă contur și la Constanța. Vineri, la poligonul Zip Escort din municipiul Constanța a avut loc prima ediție a Cupei „Zip Escort” de Tir de Agrement, cu armă letală, organizatori fiind Zip Escort și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.„Să nu uităm că prima medalie obținută de România la Jocurile Olimpice a fost la tir sportiv. A fost câștigată de Iosif Sîrbu, în 1952, la Helsinki. Tirul este un sport de tradiție în țara noastră”, a subliniat Alin Moldoveanu, românul olimpic la tir - cel care, în 2012, a urcat România pe prima treaptă a podiumului, la tir, la Jocurile Olimpice de la Londra. Acesta a fost prezent la prima ediție a cupei de tir de agrement de la Constanța alături de antrenorul său, Sorin Babii - laureatul cu aur la Seul, în 1988, și cu bronz la Barcelona în 1997, și, în prezent, președintele Federației Române de Tir Sportiv. Și, bineînțeles, campionul olimpic a prezentat arma cu ajutorul căreia a câștigat medalia de aur - o pușcă cu aer comprimat, alica de 45 ml, viteză de până la 175 m/s. „Este un sport frumos, un sport curat”, a afirmat Alin Moldoveanu, adăugând că îl recomandă tinerilor și copiilor, pentru că, până la urmă, ajută la formarea caracterului. „Este un sport curat, nu ai cum să furi. Totul este la vedere, e clar, este pe țintă. Este un sport individual, cât de mult muncești, atât de mult progresezi. Nu e golăneală. Te clădește ca om, te educă în spiritul consecvenței și al rigorii. Și, bineînțeles, îți cultivă corectitudinea față de reguli, căci, până la urmă, nu putem să facem ce vrem cu armele”, a subliniat sportivul.De altfel, organizatorii și-au exprimat deja intenția de a organiza o competiție similară și pentru cei mici. „Am organizat această cupă pentru a scoate în evidență sportivitatea din poligon, dar și pentru a le oferi constănțenilor prilejul practicării unui sport de agrement. Am primit sprijin de la Direcția de Sport Județeană Constanța, alături de care ne dorim să dezvoltăm, pe viitor, competiții în care să participe și copii de 10 ani, de exemplu. A fost un proiect de acest gen la nivel național, în orașele cu poligon, iar copii au tras cu pușcă cu laser. Ne-ar plăcea în scurt timp să facem acest lucru și în poligonul Zip Escort. Căci, astfel, la tirul de agrement pot veni și copii, pot fi învățați, pot fi îndrumați să calce pe urmele campionului olimpic Alin Moldoveanu. Îi luăm, astfel, din fața calculatorului și îi aducem în poligon, unde învață ce înseamnă disciplina, dar și compromisul pe care-l faci în momentul în care practici un sport de performanță”, a declarat Elena Lepădatu, reprezentant Zip Escort.Revenind la cupă, menționăm că au participat 20 de concurenți care și-au dovedit priceperea în probele viteză și precizie. „Concursul se desfășoară pe două manșe, calificări și finală. Avem și o parte de antrenament pentru toți trăgătorii, iar, cel mai important, pentru a nu da ocazia discuțiilor, fiecare trăgător are ținta lui, poate pleca cu ea acasă după cupă! În acest fel, fiecare va știi pe ce loc s-a clasat”, a subliniat Mihai Radu, instructor în cadrul poligonului.Participanții la cupă au avut peste 18 ani și fiecare a putut să folosească arma pe care a dorit-o: pistoale GLOCK 17, 19, 26, BERETTA 90 TWO, CZ 75 COMPACT, toate armele având calibrul 9 x 19 mm.