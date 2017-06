Campanie umanitară. "Donează o jucărie sau o pâine pentru cei în suferinţă!"

Campanie umanitară. "Donează o jucărie sau o pâine pentru cei în suferință!"

Asociația Salvează un Suflet de Înger, cu ajutorul unui sponsor, a reușit să strângă scutece de unică folosință și produse de îngrijire pentru copii și adulți, în valoare de aproximativ 40.000 lei. Produsele urmează a fi donate în primul rând copiilor cu un grad de handicap care folosesc astfel de dispozitive, dar și adulților cu aceleași probleme.„Dacă vă întrebați de ce facem acest lucru, răspunsul se află în experiența creșterii unui copil cu handicap: avem o fetiță cu pa-ralizie cerebrală, în vârstă de 14 ani. În timp, din cauza bolii Mariei, am trecut prin foarte multe momente urâte, în care foarte mulți oameni cu funcții sau cu bani ne-au întors spatele, ignorând cererea noastră de ajutor. Acesta este și motivul nașterii acestei asociații, din cauza durității și nepăsării cu care sunt tratate persoanele cu handicap”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Niculae Alexandru, președintele Asociației Salvează un Suflet de Înger.Prin această asociație, se dorește încercarea ajutării persoanelor defavorizate, fie că sunt sărace sau bolnave. Astfel, împreună cu oameni cu suflet mare, persoanele aflate în nevoie pot duce o altfel de viață, în care să poată zâmbi mai mult și să poată respira mai ușurați, cel puțin pentru un timp.Inițiatorii proiectului își doresc ca acesta să fie doar începutul și plănuiesc o nouă campanie de acest gen cu ocazia Zilei Copilului, în data de 1 iunie.„Avem nevoie de ajutorul vostru, al celor de pe stradă, al celor care au o lacrimă în plus sau o jucărie sau o pâine pe care o pot dona unui om cu nevoi mai mari decât ale lor”, a mai precizat președintele Asociației Salvează un Suflet de Înger.Oricine se află într-o situație materială precară și are nevoie de ajutor poate apela Asociația Salvează un Suflet de Înger, la numerele de telefon 0760.040.951 sau 0770.617.556. De asemenea, cei care doresc să facă o donație o pot face în contul RO57BRDE140SV60497581400 sau pe platforma de donații online: https://salveazaunsuflet.ro, unde se pot face plăți cu cardul online sau prin transfer bancar.