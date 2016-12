Campanie de reducere a riscurilor consumului de droguri, desfăşurată la Vama Veche

Campanie de reducere a riscurilor consumului de droguri, desfășurată la Vama Veche

Ştire online publicată Marţi, 02 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Agenției Naționale Antidrog (ANA) au transmis, ieri, printr-un comunicat de presă, că echipa campaniei „Deschide ochii! Fără riscuri în plus!” desfășoară, în perioada 1 august - 12 septembrie, la Vama Veche, o acțiune de prevenire asupra riscurilor asociate consumului de droguri. Acțiunea se adresează unui număr de aproximativ 10.000 de tineri aflați în stațiune. Echipa campaniei are în componență medici, psihologi și asistenți sociali cu experiență în lucrul cu consumatorii de substanțe stupefiante. „Este o campanie de prevenire și de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, care se adresează în primul rând celor ce deja au inițiat consumul. Conceptul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri este o abordare de sănătate publică a consumului de droguri și se concentrează mai mult pe reducerea consecințelor nefavorabile (negative) ale consumului de droguri decât pe eliminarea consumului sau pe abstinență”, se arată în comunicat.Scopul echipei, pe lângă cel de informare asupra riscurilor, mai este și acela de a oferi consultații generale și consiliere psihologică și socială tinerilor. Conform organizatorilor, contextul desfășurării campaniei este relevant din punctul de vedere al prevalenței consumului de droguri la nivel național și al concluziilor referitoare la comportamentele vizând maladii precum HIV și hepatitele virale de tip B și C în rândul consumatorilor de droguri injectabile, cunoscut fiind faptul că în perioada estivală tinerii migrează pe litoral. Vama Veche este notorie pentru atmosfera boemă și nonconformistă, fapt ce atrage un număr ridicat de tineri, creându-se astfel și condițiile unui consum riscant de droguri legale și ilegale. Acțiunea din acest an, de pe litoral, a ANA se desfășoară în parteneriat cu Biroul Națiu-nilor Unite pentru Droguri și Criminalitate și cu principalele ONG-uri care activează în domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri - Romanian Harm Reduction Network, Alianța pentru Lupta împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor, Asociația Română Anti-SIDA, Asociația Integration și Asociația Carusel. Cristina SÎMBETEANU