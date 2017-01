Campania de prevenire a accidentelor rutiere „Pietoni şi motociclişti”, astăzi, la Grădiniţa nr. 12

Campania de prevenire a accidentelor rutiere „Pietoni și motocicliști”, astăzi, la Grădinița nr. 12

În ziua de 27 septembrie 2007, sub coordonarea Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța vor fi organizate activități de prevenire a accidentelor rutiere având ca victime pietoni, la nivelul întregului județ, atât în mediul urban, cât și rural. Activitățile se înscriu în campania de prevenire a accidentelor rutiere, intitulată „Pietoni și Motocicliști", campanie care face parte din Programul Național „STOP accidentelor rutiere! Viața are prioritate!" și se vor adresa preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII. Potrivit polițiștilor, din analiza situației statistice a accidentelor rezultă faptul că în aproximativ 60% din acestea sunt implicați pietoni, cauzele favorizante constituindu-le neatenția și traversarea pietonilor prin loc nepermis. Activitățile lucrătorilor din cadrul compartimentului specializat se vor desfășura la Grădinița nr.12 din Constanța și vor avea ca grup țintă atât copiii din grupele mari și pregătitoare, cât și educatorii. În timpul acțiunii, vor fi distribuite pliante cu caracter preventiv educatorilor, micuților le vor fi spuse povești cu tematica de specialitate și, de asemenea, se va iniția un joc de rol în care aceștia vor fi implicați, având ca subiect regulile de traversare corectă a străzii. La finalul acestui demers cei care se vor evidenția vor fi premiați. Scopul vizat constă în însușirea de către copii în mod corect a regulilor de circulație, acestea fiind foarte importante în vederea diminuării accidentelor de circulație rutieră.