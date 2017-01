Camerele video, mijloc de probă doar în anumite condiţii

Martorul tău ocular din bord

Camerele video, mijloc de probă doar în anumite condiții

Mai nou, însă, și datorită prețurilor acce-sibile, tot mai mulți constănțeni aleg să se protejeze cu înregistrările din autoturism, pentru că se simt mult mai în siguranță, mai ales dacă sunt implicați într-un eveniment rutier în timp ce se află singuri în mașină.În primul rând, crește siguranța în trafic și încrederea în sine. O parte din șoferi sunt deja la curent cu această tendință și, conștienți de poten-țialele evenimente nefaste din trafic, au montat camere video pe automobil. „Am ales să-mi montez cameră pe bord pentru că sunt accesibile și sigure. Există mulți nebuni pe șosele și este un element de siguran-ță, pentru că pot proba cu înregistrarea la Poliție sau în instanță. Dacă mă accidentează cineva și sunt singur în mașină, nu am martori, iar șoferul celălalt spune altceva? De ce să rămân la mâna cuiva, când pot să-mi demonstrez nevinovăția?”, spune constănțeanul Alex T..Camerele video încep să fie utilizate de tot mai mulți șoferi în trafic, pentru că pot fi utilizate în cadrul unui proces și sunt utile în numeroase situații. Mai mult, polițistul poate întocmi un proces verbal pe baza acestor dovezi, iar dacă învinuitul face contestație și se ajunge în sala de judecată, secvențele video pot fi acceptate ca și probă. Așadar, nu strică să ai la bord o astfel de cameră, care te poate scăpa de nenumărate situații neplăcute. „Este legal să folosești înregistrările în instanță. Judecătorul este cel care decide dacă le acceptă sau nu. Însă camerele video de sine stătătoare nu sunt considerate mijloace de probă, decât coroborate cu alte probe, cum ar fi avariile auto. Cu alte cuvinte, nu pot veni cu probe video dacă un alt conducător auto nu ți-a acordat prioritate, însă dacă s-a produs și un accident rutier, se poate”, precizează subcomisarul Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Legat de cameră, trebuie să aveți în vedere câteva caracteristici ce ajută la obținerea unor capturi video cât mai relevante, dar și accesoriile pentru montare, alimentare și transfer de date. Rezoluția camerei trebuie să fie bună, iar dacă nu vă permiteți Full HD, măcar HD să fie. De asemenea, senzorul trebuie să fie capabil să realizeze clipuri utilizabile și în condiții slabe de iluminare. Camera ar trebui să fie dotată cu display și să fie capabilă să redea înregistrările. Astfel, polițistul poate vedea „la cald” înregistrarea. În plus, un senzor de mișcare este bine-venit, pentru situațiile în care evenimentele au loc în lipsa dumneavoastră (vandalizare, lovire în parcare etc.).