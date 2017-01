Cămătarii, infractori acoperiţi de lege. Cum te lasă fără bani şi fără casă

1

vina apartine

celor ce iau bani cu imprumut. Cu imprumutul nu te joci! Daca nu poti sa-l restitui (cu dobanda, cu tot), in termenul cerut, nu ai voie sa iei imprumut. Nu uitati ca si multe astfel de imprumuturi sunt vanzari mascate. Cine are un jaf de casa sau masina si nu are client, ia un imprumut si isi rezolva treburile, lasindu-se ”executat” silit... E si asta o practica. In al doilea rand, ce client e ala care semenaza actele la notar pentru imprumut, girand cu casa, dar nu cere un cont bancar unde sa trimita banii sau nu trimite banii (cu chitanta) la adresa -celui care imprumuta- din contract? Trebuie sa recunoastem ca si cei care iau bani cu imprumut sunt cascati sau vor sa smenuiasca pe cei care imprumuta. Pentru ca ii pot da in primire la Politie pentru camata si nu vor mai restitui banii... E un fel de cacialma reciproca. Cel mai destept castiga. La jurnal apar doar cazurile extreme. Cateva... De obicei, lucrurile se desfasoara normal. Daca nu ar fi asa, camatarii nu ar avea din ce trai. Nu uitati ca si bancile dau bani cu camata! Daca ar fi mai culante si ar avea conditii mai modeste, nu ar exista camatarii. Ei acopera un gol (mare) de pe piata. Si faptul ca prospera arata ca cei considerati insolvabili de banci, sunt perfect solvabili. Incercati sa luati un credit de la banci. Vedeti cate acte trebuiesc si ce spaga dati. Pe asta n-o puneti la socoteala? Acolo unde nu-i spaga, ai conditii absolut imposibil de indeplinit. Pe urma faceti socoteala... De ce nu spuneti cati camatari au luat teapa dupa aparitia legii aleia nenorocite, care pedepsea camata? Numai ca si-au dat toti seama (bancheri, politisti, judecatori, politicieni) ca legea este timpita si inutila. (Bloca un segmente de piata important, in mod artificial. Pagubele sociale erau mai mari decat foloasele.)