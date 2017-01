Calitatea de politician i-a dat „dreptul“ lui Mazăre să o facă pe Sulfina proastă

La începutul lunii octombrie, Judecătoria Constanța a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de fostul ministru al mediului, Sulfina Barbu, împotriva primarului Radu Ștefan Mazăre. Zilele trecute, am intrat în posesia unei copii după sentința pronunțată și vă redăm în continuare considerente pentru care judecătorul a luat această decizie. Reamintim că Sulfina Barbu l-a dat în judecată pe primarul Constanței, Radu Ștefan Mazăre, după ce, într-o conferință de presă, a afirmat că este proastă. Afirmațiile au fost publicate a doua zi în mai multe ziare locale și centrale. Sulfina Barbu le cerea magistraților să-l oblige pe Radu Mazăre să publice în ziarul local „Telegraf“ și în „Evenimentul Zilei“ hotărârea sub titlul „Anunț Juridic“, sub sancțiunea acordării de daune cominatorii 5.000 lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere în publicarea deciziei instanței. Daunele se solicitau a fi calculate de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii. În cererea de chemare în judecată, Sulfina Barbu face mai multe precizări: „Într-o conferință de presă, susținută pe 6 iulie 2006, la Constanța, Radu Ștefan Mazăre a formulat o serie de afirmații jignitoare la adresa mea, jigniri care s-au adus la cunoștința opiniei publice prin intermediul presei, ziare care redau pe prima pagină cu titluri mari afirmația lui Mazăre după cum urmează: «Ministra Mediului este o proastă»,«Sulfina Barbu n-a verificat documentele și e o proastă», «Sulfina Barbu minte o țară întreagă»”. De asemenea, se mai precizează că declarațiile au venit pe fondul încercărilor primarului Radu Mazăre de a explica opiniei publice condițiile în care s-a realizat transferul unor suprafețe de plajă din domeniul public în domeniul privat al Primăriei Constanța. Daune cominatorii, respinse de instanță În primă fază, Judecătoria Constanța a respins ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive, apreciind că Radu Mazăre are această calitate în proces. În privința daunelor cominatorii solicitate, instanța „a apreciat că daunele cominatorii se acordă numai în ipoteza în care creditorul nu ar putea fi autorizat de justiție să realizeze obligația care incumbă debitorului, pe cheltuiala acestuia.” În cauză, s-a stabilit de judecător că publicarea hotărârii de condamnare nu constituie o obligație care să nu poată fi dusă la îndeplinire de reclamantă și, având în vedere aceste considerente, solicitarea nu a fost admisă. Legat de fondul dosarului, instanța a constatat că „pe fondul unor dispute între părți - dată fiind calitatea acestora: de ministru în funcțiune și primar al municipiului Constanța - legate de modul de administrare al plajelor, coroborat cu avizul nefavorabil acordat de Ministerul Mediului cu privire la un proiect ce privea realizarea de-a lungul falezei de nord a Constanței a unui drum de acces în stațiunea Mamaia și Portul Turistic Tomis, primarul Radu Mazăre a făcut afirmațiile menționate în acțiunea reclamantei”. Campanie publicitară pusă minuțios la cale de Mazăre „Criticile lui Radu Mazăre privind distrugerea turismului de către mine, oprirea unor investiții pe litoralul românesc, cât și alte ilegalități comise în calitatea mea de ministru al mediului fac parte dintr-un amplu scenariu al unei campanii publicitare pusă minuțios la cale de Mazăre, atât prin o parte a presei locale aservită acestuia, cât și prin televiziunea locală ce îi susține campania, dar și prin conferințe de presă organizate ad-hoc în vederea formării unui climat fals în care ministrul mediului decide cu privire la activitatea ministerului de resort, cu interesul final de a-mi afecta credibilitatea și imaginea publică a cabinetului Tăriceanu”, a mai afirmat Sulfina Barbu. Sulfina Barbu a mai afirmat în acțiune că Mazăre este interesat să arate opiniei publice că este ea un ministru nedocumentat, neinstruit, nepregătit, care ia decizii ce periclitează interesele locale în detrimentul celorlalți, în care primarul apare ca o victimă a acțiunilor ministrului mediului. În opinia ei, modalitățile de exprimare sunt inacceptabile, constituind adevărate jigniri, atacuri la demnitate și imagine ca om și ministru, menite să o supună oprobriului public, subalternilor, constituindu-se într-un prejudiciu moral considerabil, o atingere adusă drepturilor personale. Mazăre a recunoscut că este autorul acestor afirmații „Cu prilejul administrării probei cu interogatoriu, Radu Mazăre (pârâtul) a recunoscut că este autorul acestor afirmații”, se precizează în motivarea sentinței. „Prin urmare, revine instanței sarcina de a analiza dacă afirmațiile menționate se circumscriu noțiunii de faptă ilicită cauzatoare a unui prejudiciu moral. Fapta ilicită, ca element al răspunderii civile delictuale, reprezintă orice faptă prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv aparținând unei persoane. În cauză, fapta reclamată constă în acțiunea pârâtului, care, în esență, a afirmat despre Sulfina Barbu (reclamantă) că este o proastă și minte o țară întreagă. În ceea ce privește dovada faptei reclamate, aceasta a rezultat din coroborarea între-gului probatoriu administrat, pârâtul însuși recunoscând la interogatoriu că aceste afirmații îi aparțin. Privite independent, afirmațiile sunt, fără îndoială, de natură de a afecta onoarea și demnitatea unei persoane. În apărarea sa, pârâtul a afirmat, în esență, că aceste afirmații reprezintă exercițiul dreptului său la liberă exprimare. Urmează, astfel, ca instanța să analizeze incidența cauzei, care înlătură caracterul ilicit al faptei, constând în exercitarea unui drept subiectiv, cunoscut fiind că cel care exercită prerogativele pe care legea le recunoaște dreptului său subiectiv nu poate fi considerat că a acționat ilicit, chiar dacă prin exercițiul normal al dreptului său au fost aduse anumite restrângeri ori prejudicii dreptului subiectiv al altei persoane”, se mai arată în motivarea sentinței. Susținerile lui Mazăre nu au caracter ilicit În continuare, instanța face referire la Constituția României (art. 30 alin. 1 și art. 11 alin. 2), și la convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și libertăților fundamentale (art. 10 paragraful 1) și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a statuat constant în jurisprudența sa că aria restricțiilor aduse de un stat libertății de exprimare este determinată de îndeplinirea a trei condiții cumulative: restricția să fie prevăzută de lege, să urmărească cel puțin unul dintre scopurile legitime prevăzute de textul Convenției și să fie necesară într-o societate democratică. „În cauză, ambele părți au calitate de om politic. Totodată, instanța apreciază că afirmațiile pârâtului, deși într-adevăr excesive, constituie reacția pârâtului, în calitate de om politic, la activitatea reclamantei, în calitate de ministru. În opinia instanței, aceste afirmații au un pronunțat caracter polemic, însă nu pot fi interpre-tate ca un atac personal gratuit la adresa reclamantei, câtă vreme în cadrul aceleiași conferințe, aspect ce rezultă din extrasele din ziare depuse la dosar, coroborat cu răspunsurile sale la interogatoriu, pârâtul a furnizat o explicație obiectivă acceptabilă cu privire la aspectele alegate la adresa reclamantei. Nu rezultă din probele administrate în cauză că intenția pârâtului ar fi fost de a afecta în mod gratuit reputația reclamantei”. Instanța apreciază că, în cazul de față, opiniile exprimate de pârât se încadrează în mod evident într-o dezbatere politică privind chestiuni de interes general, în-trucât invectiva politică are adesea tendința să capete accente personale, aceasta fiind una dintre consecințele inerente ale jocului politic și ale liberei dezbateri de idei, garante ale unei societăți democratice. Instanța apreciază, în aceste condiții, că afirmațiile pârâtului constituie o formă de manifestare protejată de art. 10 din Convenție și, prin urmare, nu au caracter ilicit. Pe cale de consecință, apreciind că în cauză nu sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie reglementate de dispozițiile art. 998 Cod Civil, instanța va respinge acțiunea ca neîntemeiată. Sentința a fost atacată în recurs și dosarul urmează să fie trimis la Tribunalul Constanța.