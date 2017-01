„Calcanii” s-au legat pe viaţă de ţară

„Calcanii” s-au legat pe viață de țară

Bobocii Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” au depus, sâmbătă, jurământul de credință față de țară. În prezența unei asistențe numeroase, reprezentate de părinți, prieteni, rude, dar și cadre militare și personalități din viața civilă, cei 40 de elevi din anul I au pășit, oficial, pe drumul armelor și pe cel al servirii patriei. „Calcanii”, așa cum sunt numiți elevii din primul an de către colegii mai mari și cadrele didactice, s-au aflat sâmbătă dimineață în fața primului examen important în cariera pe care și-au ales-o. 36 de băieți și 4 fete, care au intrat anul acesta la Școala de Maiștri Militari a Forțelor Navale, au depus jurământul față de țară și armata română. În uniforme impecabile, cu arma la piept, elevii au întâmpinat în formație și au prezentat onorul personalităților civile și militare sosite la eveniment. Contraamiralul Niculae Vâlsan, locțiitorul șefului Marelui Stat Major al Forțelor Navale, subprefectul Mircea Iustian, generalul de brigadă Costel Tătaru, locțiitorul șefului Direcției Logistice din Statul Major General, numeroase cadre militare active și în retragere, familiile, prietenii și cunoscuții viitorilor militari au fost prezenți la ceremonia solemnă. Comandantul Școlii Militare, comandorul Marian Bardan, le-a prezentat celor 40 de „calcani”, după cum chiar el i-a denumit, care vor fi principalele responsabilități, greutăți, dar și satisfacții în cariera pe care și-au ales-o, urându-le multă sănătate și „bun cart înainte”. După o scurtă slujbă religioasă, săvârșită de un preot militar, bobocii au depus jurământul față de țară, angajându-se să apere patria chiar cu prețul vieții. „V-ați legat pe viață de țară. Fiți mândri de acest jurământ!”, le-a spus comandantul școlii. Comandorul Marian Bardan le-a oferit apoi elevilor insigne simbol pentru depunerea jurământului, diplome și câte un trandafir pentru fete. După intonarea imnului de stat, a urmat marșul de defilare al viitorilor maiștri militari, în acompaniamentul fanfarei militare, moment gustat pe deplin de publicul numeros care a aplaudat minute în șir. Umanista care a ales armata Anul acesta, la Școala de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” au fost admise și patru fete, două la specializarea timonier și tehnică de navigație navală și două la radiolocație navală. După doi ani de școlarizare, cei 40 de elevi vor fi încadrați direct în unitățile militare ale Forțelor Navale cu gradul de maistru militar. Raluca Râciu a terminat anul acesta liceul teoretic „George Călinescu”, însă hotărârea ei a fost să urmeze cursurile Școlii de Maiștri Militari, convinsă că astfel va avea un loc de muncă sigur. „Am terminat un liceu umanist, iar acum am ales matematică și fizică. M-am pregătit din timpul liceului pentru acest pas și sunt sigură că pot face față aici. A fost cea mai bună soluție, deoarece doar după doi ani de școală voi avea un loc de muncă sigur, cât de cât bine plătit. Iar în cariera militară poți să avansezi, poți să crești în grad. Plus că uniforma militară impune respect și onoare în societate”, ne-a declarat Raluca Râciu. Locuri sigure de muncă Potrivit „Concepției privind managementul resurselor umane în Armata Româniă”, maiștrii militari vor încadra funcții de comandă de la baza ierarhiei militare - echipă, echipaj, piesă, stație, autostație, post de luptă, grup, grupă și similarele acestora, după caz, iar cei ce dețin gradele de maistru militar clasa I și maistru militar principal pot îndeplini și atribuții administrative și de comandanți, la nivelul unităților și marilor unități din cadrul Statului Major al Forțelor Navale. Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” este o instituție militară de învățământ de nivel postliceal care are misiunea de a pregăti personalul necesar Forțelor Navale precum și altor beneficiari în vederea întrebuințării, întreținerii, administrării și reparării armamentului, tehnicii și a altor materiale din înzestrare. La sfârșitul perioadei de școlarizare, maiștrii militari de marină beneficiază de locuri sigure de muncă în unitățile Forțelor Navale, în una din următoarele specialități: timonier și tehnică de navigație navală, artilerie navală și anti-aeriană, rachete navale și anti-aeriene, arme sub apă, radio și observare-semnalizare, radio-locație navală, hidroacustică, motoare și mașini navale, motoare și instalații electrice navale. Școala a fost înființată în anul 1897 printr-un decret regal semnat de regele Carol I. Jurământ și la Mangalia Tot sâmbătă, Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” a organizat ceremonialul depunerii jurământului militar de către soldații voluntari, seria Septembrie 2009. 132 de soldați voluntari, între care 13 fete, au rostit jurământul de credință față de țară. La festivitate au participat oficialități ale adminis-trației locale, reprezentanți ai Statului Major General și ai Forțelor Navale, comandanți de mari unități, membrii ai asociațiilor și ligilor de marină, cadre militare în rezervă și retragere, părinți, rude și prieteni ai tinerilor marinari. Cu ocazia desfășurării acestui eveniment, Școala de Aplicație a Forțelor Navale „Viceamiral Constantin Bălescu” a organizat, între orele 12.30-13.45, „Ziua Porților Deschise”.