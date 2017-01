Cadavrul bătrânului ucis într-un probabil conflict între homosexuali a fost ridicat de la morgă de cele două fiice

Cadavrul lui Victor Profir, bărbatul despre care există suspiciuni că ar fi fost homosexual și care a fost găsit mort în apartamentul său din Constanța, a fost ridicat de la morga Cimitirului Central. Deși, inițial, polițiștii spuneau că este posibil ca el să fie îngropat de autoritățile locale deoarece nu avea familie, în cele din urmă, anchetatorii au reușit să afle că bărbatul avea doi copii. Mai exact, Victor Profir fusese căsătorit în urmă cu mai mulți ani și avea două fete stabilite în străinătate. În urmă cu câteva zile, cele două fiice au venit special din Suedia în România, pentru a ridica sicriul tatălui lor. În ceea ce privește cercetările în acest caz, ancheta decurge greu, deoarece criminaliștii așteaptă rezultatele privind probele ADN trimise la IML, în privința anumitor suspecți. În cursul zilei de 26 mai, un bărbat de 72 de ani, din București, a fost găsit fără viață, zăcând cu gâtul tăiat în apartamentul său de vacanță dintr-un bloc din Constanța. Victor Profir a fost găsit mort de un prieten care a venit la malul mării deoarece bărbatul nu-i răspundea la telefon. Pentru a intra în casă, polițiștii au forțat ușa apartamentului 39, situat în blocul BM 17, de pe strada Pescarilor, din Constanța. După câteva minute, anchetatorii și-au dat seama că au de-a face cu o crimă oribilă. Bătrânul a fost găsit mort, înfășurat în două bucăți de perdea sub patul din dormitor. Cadavrul era plin de sânge. La gât avea mai multe tăieturi și urme de strangulare. Criminaliștii sosiți la fața locului au strâns probe, printre care și mai multe sticluțe cu lubrifiant. Cadavrul a fost transportat la morgă, unde s-a efectuat necropsia. Medicii legiști au concluzionat că moartea bărbatului a fost violentă și a avut loc în urmă cu trei zile de a fi descoperit cadavrul. Pe de altă parte, legiștii au prelevat diverse probe care au fost trimise la IML pentru a se stabili dacă victima a întreținut relații sexuale anale sau orale înainte de a fi ucis. Oamenii legii au indicii că Victor Profir făcea parte din lumea homosexualilor. Și vecinii cred că bărbatul era homosexual, fiind mai tot timpul însoțit de băieți tineri. „Apartamentul de aici îl avea din 1995. Era un bărbat destul de tăcut care nu prea intra în vorbă cu vecinii. Atunci când venea la Constanța era mereu însoțit de băieți mai tineri. Inițial, am crezut că sunt fiii lui, însă pe urmă am aflat că ar fi homosexual”, spune vecinul de apartament, Nicolae Toma. Potrivit martorilor, Victor Profir a fost văzut ultima dată în compania unui tânăr de aproximativ 38 de ani, care se presupune că ar fi fost iubitul victimei. Pentru moment, anchetatorii nu cunosc mobilul crimei, fiind posibil ca acesta să fie jaful sau chiar o crimă pasională pe fondul geloziei.