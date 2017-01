„Cad casele peste noi!“ Traficul greu deviat de la Agigea distruge satele constănţene

„Cad casele peste noi!“ Traficul greu deviat de la Agigea distruge satele constănțene

Reparațiile care sunt efectuate la podul Agigea, principala cale de acces către sudul județului Constanța, a însemnat restricțio-narea traficului greu pe pod și devierea lui pe rute ocolitoare din județul Constanța. A trecut, însă, mai bine de un an și jumătate de când vehiculele cu un tonaj mai mare de cinci tone au interzis pe podul Agigea și trebuie să cir-cule pe șoselele județene pentru a ajunge în portul Constanța, să încarce sau să descar-ce marfă. E drept, din toamna lui 2013 la Agigea a fost adusă o gabară, dar încă sunt numeroși camionagii care preferă să traverseze județul pe calea rutieră decât să aștepte cu orele pe malul Canalului Dunăre Marea Neagră. Și, cum era de așteptat, au apărut problemele.Comuna Mereni și cele două sate pe care le are în administrare, Ciobănița și Osmancea, sunt traversate, zilnic, de sute de TIR-uri, fiind pe ruta ocolitoare recomandată pentru TIR-iștii care au nevoie să ajungă în port. Probleme din cauza camioanelor au fost dintotdeauna, dar în ultimul an s-au accentuat. „Prima problemă o reprezintă deteriorarea destul de avansată a drumului DJ 391, pe unde trec zilnic sute de camioane. Partea de șosea dintre Topraisar și Mereni a fost reabilitată în urmă cu vreo trei ani și încă este într-o condiție destul de bună. Dar, pe porțiunea de drum dintre Mereni și Cobadin au apărut gropi, ce mai, adevărate cratere! Deja nu mai sunt suficiente plombele, trebuie un nou covor asfaltic”, a declarat pentru „Cuget Liber” primarul Gheorghe Chiriac.La rândul lor, și oamenii sunt nemulțumiți și nu scapă nicio ocazie pentru a-i atrage atenția edilului local. „Se plâng oamenii, căci le crapă pereții caselor. Și aceasta este o problemă, mai ales pentru cele de la șosea. Sunt case vechi, multe sunt din chirpic. Trebuie să vedem dacă sunt asigurate sau dacă firmele de asigurări acoperă măcar acest tip de probleme. Apoi, în urmă cu câteva săptămâni, când a fost ninsoarea, au fost greutăți din cauza TIR-urile care au rămas blocate aici. Era coada de mașini de la Mereni până la Cobadin!”, a continuat edilul local.Primarul spune că, în urmă cu câțiva ani, a montat în localitate limitatoare de viteză, dar din cauza camioanelor care rulau cu viteză a fost nevoit să le retragă. „Așa că, în localitate, am impus limita de viteză 30 km/oră”, a spus Gheorghe Chiriac. E drept, însă, că sunt mulți camionagii care nu țin seama și tot mai calcă accelerația!Nemulțumiri sunt și în comuna Topraisar, o altă localitatea aflată pe marginea rutei ocolitoare pentru TIR-uri. „Este greu, căci camioanele care trec pe aici parchează pe marginea drumului, și pe stânga și pe dreapta. Se plâng oamenii și de asta, și de faptul că circulă cu viteză. La fel circulau și înainte, dar acum sunt mai multe, abia așteptăm să se redeschidă podul Agigea sau podul celălalt, din portul Constanța. Drumul este deteriorat și tot sunt puse plombe”, ne-a declarat și Gheorghe Stelian, primarul comunei Topraisar.Toate aceste nemulțumiri au fost aduse la cunoștința reprezentanților Companiei Națio-nale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) de primarii constănțeni. „Am făcut adresă către CNADNR, în care îi informăm cu privire la cele întâmplate, pentru a vedea cine suportă paguba creată”, ne-a spus primarul Gheorghe Chiriac, adresa fiind transmisă joi, 20 februarie.De menționat că, începând din 14 februarie, reprezentanții Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța au restricționat viteza pe un tronson al DJ 391, tocmai din cauza problemelor semnalate de edilii locali. Este vorba despre tronsonul cuprins între localitățile Cobadin - Ciobănița - Osmancea - Mereni - Topraisar, unde, în afara localităților viteza maximă a fost stabilită la 50 km/oră. „Pe tronsonul de drum menționat s-a instituit restricție de viteză pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere și pentru protecția carosabilului, care este într-o stare avansată de degradare, în urma intensificării traficului greu și foarte greu”, se arată în comunicatul transmis de RAJDP Constanța.