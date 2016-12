Bunicuţele, mai periculoase decât traficanţii de copii!

Revoltător!

Bunicuțele, mai periculoase decât traficanții de copii!

Procura notarială ce trebuie prezentată la graniță atunci când este scos un copil din țară, în forma actuală, mai mult îi ajută pe traficanții de carne vie, în loc să le pună piedici. Mai multe dificultăți întâmpină, așa cum s-a dovedit, bunicuțele care au uitat să-și scoată cazierul judiciar!Autoritățile române, dar și cele europene sunt de acord că, la această oră, țara noastră este una dintre principalele furnizoare de victime ale traficului de carne vie din Uniunea Europeană. Tinerele ajung să-și vândă trupul, bărbații devin sclavi în ferme și pe șantiere, iar copiii sunt exploatați pentru cerșetorie, pe străzile marilor orașe europene. Cel puțin teoretic, autoritățile române au la îndemână o metodă de a preveni traficul de copii: potrivit Legii 248/2005, în absența a cel puțin unuia dintre părinți, aceștia nu pot fi scoși din țară decât dacă, la prezentarea la graniță, este prezentată o declarație pe proprie răspundere semnată de ambii părinți. În teorie, căci în practică legislația are numeroase hibe ce face ca respectiva declarație să fie transformată într-o banală hârtie, de multe ori fără valoare în combaterea traficului de minori. Iar acest aspect este evidențiat de reprezentanții Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANTP) și a Fundației Terre des Hommes Elveția, după analizarea problemelor ridicate de procedurile de ieșire din țară a copiilor români. Iar principala problemă o reprezintă tocmai procura notarială ce se presupune că trebuie să prevină traficul uman!Bunicuțele fără cazier judiciar, refuzate la graniță!Prezentarea declarației pe proprie răspundere pentru scoaterea copilului din țară, dacă este însoțit de un singur părinte sau de o altă persoană, este obligatorie. E drept, anual sunt sute de cazuri în care părinții din Constanța sunt întorși de la graniță, pentru că nu cunosc legea. „În majoritatea cazurilor, părinții s-au prezentat în punctul de trecere a frontierei doar cu certificatul de naștere al copiilor, fără niciun alt document de călătorie valabil, respectiv pașaportul individual al copilului sau mențiunea lui pe pașaportul unuia dintre părinți, în general al mamei. Au mai fost, de asemenea, situații când copilul a ajuns la graniță însoțit doar de unul dintre părinți și lipsea procura din partea celuilalt părinte”, ne-a declarat Marius Niculescu, purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă.Sau, așa cum au punctat reprezentanții ANTP și ai Terre des Hommes, sunt întorși de la frontieră copiii însoțiți de bunici, pentru că aceștia din urmă nu au cazierul judiciar asupra lor. „În mod tehnic, Poliția de Frontieră are capacitatea de a verifica cazierul judiciar al persoanelor care călătoresc în străinătate, dar nu au un mandat legal pentru a face acest lucru, pentru astfel de scopuri”.Lacunele de care se folosesc traficanții de copiiDar așa cum s-a dovedit deja, copiii, în special cei de etnie romă, ajung victime ale traficului de carne vie cu acordul părinților. Iar în astfel de situații, procura notarială dată traficantului sau părintelui care duce minorul peste hotare nu lipsește! Dar din păcate, nu verifică nimeni dacă cele notate pe ea - sau care ar trebui să fie notate pe aceasta! – sunt reale: precum durata deplasării în străinătate, scopul, țara de destinație, relația dintre minor și adultul însoțitor. Nu verifică nici notarii, nici polițiștii de frontieră, care admit că prezentarea procurii notariale este doar o formalitate, iar direcțiile pentru protecția copilului nici nu intră în ecuație. „Doar părinții au obligativitatea de a merge la biroul notarului public. Partea terță, însoțitorul, sau chiar copilul, nu trebuie să meargă la aceasta și, în practică, conform notarilor publici, rareori se întâmplă ca ei să fie prezenți. Din acest motiv, notarul public nu vede partea terță, nu are niciun contact cu ea. Prin urmare, nu poate face prea multe în sensul furnizării de informații sau identificării posibilelor victime ale traficului de persoane, atunci când eliberează declarația”, au precizat reprezentanții instituțiilor menționate. Nici polițiștii de frontieră nu verifică decât dacă respectiva procură există, alături de cazierul judiciar. „Ei păstrează copii ale declarației și ale documentelor relevante, dar nu le interpretează, nu le analizează, doar le păstrează ca o dovadă potențială, în caz că apar dispute privind modul în care cineva a trecut granița”, au adăugat cei citați.Alte probleme care mai degrabă îi ajută pe traficanții de copii, în loc să le pună piedici sunt: lipsa unui formular standard al procurii notariale respective, lipsa unei date limită până la care poate fi folosit actul.„Analiza realizată arată că majoritatea declarațiilor pe propria răspundere nu conțin toate informațiile necesare din punct de vedere legal, dar au fost acceptate ca fiind valabile la trecerea frontierei. Polițiștii au justificat prin faptul că, deși lipsesc unele elemente, existența declarației certifică faptul că părinții și-au dat consimțământul. (…) Nu există o formă unică pentru o declarație pe propria răspundere, fiecare notar redactează așa cum consideră că este adecvat, iar acest lucru lasă loc de manevră pentru falsuri. Nu există dată de expirare pentru declarația respectivă, astfel că poate fi folosită de mai multe ori la frontieră, în mai multe puncte de trecere a frontierei. Nu are fotografia copilului”, au mai precizat cei care au sesizat lipsurile. Ulterior, documentul nu mai este solicitat: nici în țara destinatară, nici la întoarcerea în România, și devine, astfel, o simplă hârtie ce-i ajută pe traficanți.Pentru ca acest act să fie eficient în prevenirea și combaterea traficului de minori, ANTP și Terre des Hommes propun Guvernului României realizarea unei baze digitale cu toți copii care părăsesc țara, în care să fie stocate și datele personale ale adulților însoțitori, comparate cu fișierele Poliției, atât din România, cât și din țările predispuse traficului de persoane. De asemenea, în situațiile în care copii nu se întorc la data stabilită să fie anunțată Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului.