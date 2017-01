Bunicul violator de la Chirnogeni rămâne după gratii

Magistrații de la Tribunalul Constanța au menținut, vineri, starea de arest a lui Vasile Corbu, bătrânul din localitatea Chirnogeni acuzat că și-a abuzat sexual, în mai multe rânduri, nepoata, de doar 15 ani. În prezent, minora așteaptă un copil, care, spun anchetatorii, este rodul acestui incest. El a cerut, vineri, instanței să îl elibereze din arest, susținând în continuare că este nevinovat. „Nu e adevărat că am violat nepoata, eu am martori și o să dovedesc. Până atunci, vreau să fiu judecat în libertate”, a spus Vasile Corbu. Ținând însă cont că dovezile care există la dosar, inclusiv testele ADN, relevă că micuțul care urmează să fie adus pe lume de nepoată este al bunicului fetei, magistrații nu au luat în considerare spusele bătrânului și au decis ca el să rămână în continuare după gratii. Vasile Corbu, de 66 de ani, din localitatea Chirnogeni, a ajuns în arestul Poliției sub acuzațiile de viol și incest. Alina Alexandra S., de 15 ani, elevă în clasa a VIII-a la școala din localitatea Chirnogeni, a dezvăluit drama pe care o trăia de doi ani abia după ce diriginta clasei a dus-o la un control de rutină la dispensarul din comună. Potrivit anchetatorilor, din cercetări a reieșit că fata era violată de bunicul ei, de la vârsta de 13 ani. Oamenii legii susțin că Vasile Corbu, de 66 de ani, profita de nepoata lui ori de câte ori avea chef de sex și probabil ar fi chinuit-o mult mai mult dacă aceasta nu ar fi rămas însărcinată, iar diriginta clasei nu ar fi anunțat polițiștii. Alina a fost crescută de la vârsta de trei luni de bunicii din partea mamei. Tatăl său a murit când a împlinit o lună, iar mama ei stă mai mult prin spitale deoarece are TBC. Bunica ei, Ana Corbu, spune că nu a știut ce i se întâmplă nepoatei. Ea povestește că l-a văzut pe soțul ei de mai multe ori când o bătea pe Alina, însă spune că întotdeauna a crezut că fata este pedepsită pentru că ar fi greșit cu ceva. „Nu știam că este bătută ca să se culce cu el, deși a fost un curvar toată viața. Tot timpul era cu ochii după femei, dar să-și bată joc de copilul ăsta nu l-am crezut niciodată în stare” a spus femeia. Alina va naște, dar este hotărâtă să dea copilul la orfelinat.