Bucureştean prins la volan, fără permis

1

Esti ceea ce-ti place sa privesti de la ath 31 ianuarie "Sunt ceea ce fac -Arhitectura este arta mama.Fara o arhitectura a noastra,nu avem sufletul civilizatiei noastre proprii.-Istoria e un ghid de navigatie in timpuri de rastriste.Istoria reprezinta ce

Esti ceea ce-ti place sa privesti de la ath 31 ianuarie "Sunt ceea ce fac -Arhitectura este arta mama.Fara o arhitectura a noastra,nu avem sufletul civilizatiei noastre proprii.-Istoria e un ghid de navigatie in timpuri de rastriste.Istoria reprezinta ceea ce suntem si motivul pentru care suntem asa" Sa privim imaginea de mai sus.Ea este imaginea noastra in oglinda,ea este imagina care ramane in mintea strainilor,dupa ce s-au intors la ei acasa.Sa ne mai suparam cand strainii spun despre noi ca suntem o tara de tigani sau o tara din lumea a III-a. In rest sunt vorbe goale,patimi politice si ambiti personale.