Bricul Mircea, toate pânzele sus spre cea mai mare regată din Marea Neagră

Startul competiției spre care NS Mircea și Adornate au plecat, ieri, va fi dat pe 3 mai. Pe 9 mai, navele vor ajunge în portul rus Novorossyisk, iar în perioada 12-14 mai va avea loc croaziera de repoziționare a velierelor, de la Novorossiysk la Soci. Pe 18 mai va începe, cu plecare din portul Soci, cursa finală a celor 18 veliere din nouă state participante, sosirea urmând să aibă loc la Constanța, pe 24 mai. Festivitățile prilejuite de încheierea regattei vor avea loc în perioada 24-27 mai în Constanța.Cu acest prilej se va sărbători și împlinirea a 75 de ani de la intrarea navei-școală Mircea în serviciul Marinei Militare Române.Pentru 134 de ofițeri, maiștri militari și cadeți români de pe bricul Mircea, competiția reprezintă marșul anual de instrucție. Alți opt cadeți străini, câte doi din Polonia, Bulgaria, Turcia și Republica Moldova au plecat și ei, împreună cu marinarii români, să cutreiere Marea Neagră pe cele două nave. Patru fete se află, pentru prima oară, într-un voiaj pe mare. Fără emoții și fără să se teamă, zâmbesc și își poartă uniforma cu drag.„Mă visam independentă și părinții m-au susținut. Va fi greu, dar va fi frumos. Mă voi descurca printre atâția băieți cum am făcut-o și până acum”, spune Dora Elena Simion, de 21 de ani. Tânăra este studentă în anul II la Academia Navală Mircea cel Bătrân, fiind originară din Piatra Neamț.Contraamiralul Alexandru Mîrșu a venit la ceremonia de plecare a celor două nave pentru a le ura marinarilor care reprezintă România la Regată „Vânt bun din pupa“.„Este pentru prima dată când regata se organizează în curtea noastră, iar acest eveniment se desfășoară sub egida a 75 de ani de la primul marș al bricului Mircea. Nu veți uita aceste trei săptămâni și prieteniile pe care le legați aici. «Vânt bun din pupa» și «Bun cart»”, le-a urat celor două echipaje.Comandantul Bricului Mircea pentru acest marș de instrucție este căpitanul comandor Gabriel Moise, în timp ce la cârma velierului Adornate se află Dragoș Teodorescu.„Suntem pregătiți pentru o asemenea provocare, echipajul are experiență, avem și persoane care învață pentru prima dată activitatea de sailing”, a spus Dragoș Teodorescu, comandantul velierului Adornate.Și rectorul Academiei Navale Mircea cel Bătrân se va afla la competiția organizată în Marea Neagră. Vergil Chițac este comandantul marșului de instrucție.„Ne-am obișnuit cu numele de NS Mircea ca ambasador, de câte ori poposește într-un port, reprezintă cu demnitate marina română și România”, a afirmat rectorul ANMB.Adornate, velierul Hotelului Vega din Mamaia, a fost construit în 1961 în Olanda și a deservit inițial ca pescador, în Marea Nordului, având denumirea de Barabah. În 1996 nava trece printr-o etapă de reconstrucție, în vederea transformării acesteia în goeletă. De-a lungul timpului a navigat pe întreaga Mare Mediterană, de la Insulele Baleare, Barcelona și Valencia până pe Riviera Franceză, de la Marsilia la Monte Carlo. Alături de nava-școală Mircea, Adornate va promova navigația cu vele ca sursă de educație, cultură, tradiție, aventură și dezvoltare personală.