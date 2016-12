Bricul „Mircea”, simbolul marinăriei militare româneşti

Bricul „Mircea”, simbolul marinăriei militare românești

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bricul Mircea, simbolul flotei marinei militare române, este nava de care se leagă numele a zeci de generații de marinari. Superba navă cu pânze ce poate fi admirată an de an de Ziua Marinei este construită din metal, dotată atât cu pânze, cât și cu un motor Diesel naval. Vasul, construit în Șantierul Naval Blohm und Voss din Hamburg (Germania), a fost lansat la apă în 22 septembrie 19388 și se mai află în funcțiune și astăzi ca navă-școală.Nava a fost botezată „Mircea” ca și înaintașul său „Bricul Mircea” (1882-1944), purtând numele domnitorului Micea cel Bătrân, întregitorul Țării Românești până la „Marea cea mare”. Figura lui Mircea formează galionul navei.După reparațiile capitale și modernizările făcute în anul 1966 - la același șantier naval unde a fost construită - și între anii 1994-2002, la Șantierul Naval Brăila, a devenit nava cea mai modernă dintre „surorile” ei („Eagle” - SUA, „Gorch Fock” - Germania, „Tovarișci” - Ucraina și „Sagres (III)” - Portugalia).Două au fost, însă, evenimentele care i-au marcat existența. Primul s-a petrecut în 1965, în Golful Biscaya, în timp ce se afla remorcat spre Hamburg, pentru prima sa reparație capitală. Atunci a fost surprins de o năprasnică furtună, cu valuri de 13-14 metri și cu un vânt de 165 kilometri pe oră. Cablurile cu care era remorcat s-au rupt. Două remorchere franțuzești și două cargouri aflate în zonă au încercat să-i salveze pe marinarii care se aflau la bord. Românii au refuzat însă să-și abandoneze nava. După patru zile, un alt remorcher-salvator franțuzesc a reușit să ia la remorcă nava și să o ducă până la Brest.Cel de-al doilea eveniment notabil din lunga sa viață, la fel de important, dar fără tragismul primului, a avut loc în vara anului 1976, atunci când „Mircea” a întreprins cea mai lungă călătorie a sa, prima peste Atlantic, la Newport, în America, loc în care a participat la una din cele mai importante regate ale velierelor de clasă mare, în cinstea aniversării bicentenarului Declarației de Independență a SUABotez la bordul briculuiTinerii marinari militari care urcă la bordul Bricului Mircea trec prin ritualul așa numitului „botez”.„Botezul este un ceremonial foarte bine stabilit. Ne îmbrăcăm în zei, zeul Neptun de exemplu, în pirați, în nimfe, iar în acest proces îi cătrănim, îi vopsim. Este o activitate pe care n-am scos-o niciodată din plan, pentru că este frumoasă. Mereu găsim câte un pretext pentru a realiza asta, pentru că este o tradiție deosebită. Avem costume făcute de noi, sunt deosebite. Eu știu că o să li se întâmple, însă este surpriză când și cum li se face botezul. Iar la sfârșit, ca să fie lucrurile bune, marinarul botezat bea un șpriț mai… special, făcut cu apă de mare! Nu vă puteți imagina ce reacții au. Însă satisfacția este mare, pentru că fiecare dintre cei botezați primește un certificat specific, prin care se atestă că a trecut cu bine prin procesul de botez”, povestesc bătrânii „lupi de mare”.Misiuni, misiuniMisiunile pe care le desfășoară bricul Mircea sunt de instrucție. Cadeții vin cu un minim de cunoștințe marinărești, iar aici pun în practică ceea ce au învățat și, în plus, mai învață de vreo trei ori, în așa fel încât, după o perioadă de două-trei luni, ajung să fie alți oameni. În momentul în care vin, primesc primele informații despre navă, cu toate denumirile, să știe cum se numește fiecare părticică pe unde calcă, să știe ce au voie să facă și ce nu sau unde au voie să pună mâna și unde nu. Începe apoi perioada de instruire, care constă în cunoașterea tuturor denumirilor și a tuturor manevrelor care sunt necesare velelor și să cunoască velele. Există 188 de manevre, iar fiecare își are rolul bine stabilit. Cadeții își desfășoară la bord și aspectele teoretice, de la radare până la motoare și instalații.