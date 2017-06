Bricul "Mircea", marşul anual de instrucţie. "Au plecat cadeţi şi se vor întoarce marinari"

Bricul "Mircea", marșul anual de instrucție. "Au plecat cadeți și se vor întoarce marinari"

Se spune despre marșul de instrucție cu Nava Școală „Mircea” că modelează caractere și formează marinari. 34 de studenți în anul II la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 36 elevi din anul I ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, 8 cadeți străini din Bulgaria, China, Grecia și Polonia se numără printre cei 163 de marinari militari care au plecat în cea mai importantă călătorie a lor de până acum.„Cred că va fi o experiență plăcută și sunt nerăbdător, abia aștept să pornim la drum. Sper doar să nu-mi fie rău de mare, am ieșit de vreo două ori în larg, nu am avut probleme și sper că așa o să fie și în continuare. Sunt plecat de la 14 ani de acasă, am făcut și liceul militar, sunt obișnuit să fiu plecat de acasă. Îmi va fi dor de toată lumea, familie, prieteni, dar o să mă întorc cu bine și va fi totul în regulă”, a declarat plin de încredere Bogdan Bălașa, student în anul al II-lea la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.Nu mai este de mult timp un secret că fetele nu sunt deloc favorizate pe navă, mai ales atunci când vorbim despre un marș de instrucție. Seriozitatea și rigoarea instructorilor este recunoscută la nivel internațional, dar și de viitorii marinari militari, care au de înfruntat primul „examen” al mării.„Este ceva unic și foarte frumos. Va fi greu, suntem siguri de asta, dar va fi și frumos. Ne vom forma ca militari și va fi o experiență de neuitat pentru toți, plus că vom avea foarte multe de vizitat. Chiar dacă sunt fată, sunt sigură că vom munci cot la cot cu băieții și îi vom ajuta. Îmi place foarte mult să călătoresc și sunt sigură că va fi o experiență de neuitat. Am ales această carieră pentru că este o tradiție de familie, tatăl meu este marinar și am vrut să o iau pe urmele lui”, spune Mădălina Constantinescu, studentă a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.Marșul de instruire se desfășoară în perioada 23 mai - 22 septembrie și va avea escale în 11 porturi din țări cu deschidere la Marea Mediterană, Marea Nordului, Marea Baltică și Oceanul Atlantic. Șeful Statului Major al Forțelor Navale Române și-a amintit de perioada sa de instruire, în anul 1982, regăsin-du-se în tinerii care au plecat „cu fiorul emoției de necunoscut”.„Mă uit la acești tineri și parcă mă văd pe mine, cu fiorul emoției de necunoscut, dar cu dragostea de mare, de navă și de echipaj. După atâția ani, ne întâlnim toți colegii, indiferent de locurile în care ne-au călăuzit valurile pe fiecare. Ei vor fi, practic, mesagerii poporului nostru și vor demonstra bunătatea și seriozitatea poporului nostru. Sunt convins că au plecat cadeți și se vor întoarce marinari. Nava Școală Mircea nu a dezamăgit niciodată în șlefuirea caracterelor”, a precizat Alexandru Mîrșu, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române.Prin prisma acordului de cooperare între Forțele Navale Române și Marina Militară Germană, la bordul Navei Școală „Mircea” vor fi îmbarcați, în două serii egale ca număr de studenți, 110 cadeți și 13 instructori germani. Prima serie se va prezenta, pe data de 2 august, în Portul Wilhelmshaven din Germania și va face schimbul cu cea de-a doua serie în portul Palma de Mallorca din Spania, cu debarcare în Portul Constanța.