Braconajul piscicol, în topul infracţiunilor depistate de poliţiştii de frontieră constănţeni

Braconajul piscicol, în topul infracțiunilor depistate de polițiștii de frontieră constănțeni

Aproape 15 tone de pește și zeci de ambarcațiuni, dar și arme de foc și sute de cartușe, au fost confiscate, pe parcursul acestui an, de polițiștii de frontieră de la Direcția Poliției de Frontieră Constanța. Purtătorul de cuvânt al instituției, agent Marius Niculescu, a declarat că de la începutul acestui an, polițiștii de frontieră au aplicat aproape 4.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 1.000.000 de lei, și au fost confiscate bunuri de 130.000.000 de lei. În fruntea infracțiunilor constatate se află cele de braconaj piscicol, fiind depistați 498 de braconieri și confiscate 64 de ambarcațiuni, 1.194 de plase de pescuit, 14.587 kilograme de pește și 79 de kilograme de icre. La fel de numeroase sunt și cazurile de persoane care au fost depistate după ce au trecut ilegal frontierele de stat, respectiv 55 de cazuri, cu 112 persoane implicate. Un număr de 24 de persoane sunt cercetate după ce au fost prinse cu autoturisme care figurau furate în țările Uniunii Europene, iar în 62 de cazuri se fac investigații pentru contrabandă, dar și trafic cu stupefiante și precursori. Polițiștii de frontieră constănțeni au depistat, în acest an, cinci urmăriți general și nu au permis ieșirea din țară a 1.584 de cetățeni români și intrarea în România a 428 de cetățeni străini. De la începutul anului, au fost confiscate aproape 8 kilograme de aur și argint, 12 pistoale și arme de vânătoare, dar și aproape 800 de cartușe de diferite tipuri.