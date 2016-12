Borbely anunţă "o perioadă nefastă" pentru cei care practică braconajul piscicol în Deltă

1

Braconaj industrial !

Pe Dunăre, braconajul se face la nivel industrial. Mai exact...se folosește curentul.Nu curentul Dunării. Am vaga impresie că se braconează cu acordul tacit al poliției locale(din zonele respective) si chiar cu acordul poliției de frontieră. Cu acest curent, nu doar că se prind pești...lucrul cel mai rău este că distruge icrele din peștii pe care nu reușesc să-i captureze(pe cei mari, in general).Astfel, viitoarele generații de pești se răresc de la an la an. Bravo politiei de frontieră :(