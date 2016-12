Bombe cu haine şi praz în Gara Constanţa. Serviciile de intervenţie le-au "detonat" de faţă cu spectatorii din trenuri

Bombe cu haine și praz în Gara Constanța. Serviciile de intervenție le-au "detonat" de față cu spectatorii din trenuri

Alerta cu bombă, de ieri dimineață, din Gara CFR Constanța a semănat mai mult cu o simulare de atentat, un examen pe care autoritățile se pare că l-au picat.Comunicarea între structuri a fost deficitară, iar numărul de pachete suspecte și locația acestora nu au fost precizate cu exactitate, fiind puse în pericol viețile a zeci de oameni. În plus, în timp ce pirotehniștii verificau dacă într-unul dintre bagajele suspecte se află explozibil sau haine, la câțiva metri distanță zeci de pasageri erau blocați într-un alt tren.Verificarea „bombei“, lângă zeci de pasageriAlarma a fost dată de șeful de tren 1581, care a sosit la ora 9:30 în gara CFR Constanța, de la București. Acesta a observat o geantă în ultimul vagon care nu aparținea niciunui pasager și a alertat autoritățile prin 112. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Poliției, Jandarmeriei, Pompieri și Ambu-lanță. Trenul a fost izolat și accesul pasagerilor în zonă a fost restricționat, pentru ca geniștii Grupei Pirotehnice din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale să poată interveni. Doar că, din întâmplare, pe o altă linie a Gării CFR se afla un alt tren, sosit la ora 09:42, în care se aflau 30 de oameni care se uitau pe geam să vadă dacă în bagajul cu pricina este o bombă care stă să explodeze sau sunt doar niște haine. „De pe traseu ni s-a spus că în gara Constanța s-au găsit niște colete suspecte și este posibil să fie o bombă. Au venit pirotehniștii, noi am stat în tren, apoi am coborât. Ne-am speriat, mai ales după atentatele de la Bruxelles. Acum evităm să stăm în locuri aglome-rate. Noi am stat într-un alt tren, care a sosit la 9:40, la linia 3. Eram aproxima-tiv 30 de persoane și am văzut de pe geam când au scos bagajul. Ne este un pic teamă, dar nu avem ce să fa-cem, trebuie să ne rezolvăm proble-mele”, a declarat unul dintre pasagerii aflați în celălalt tren.Comunicare și intervenție dezastruoaseAlarma s-a dovedit a fi falsă și a fost vorba doar de un bagaj cu haine. De fapt au fost trei bagaje și nu unul, iar primul nu a fost în vagon, ci pe peron.Cam așa s-a desfășurat comu-nicarea între autorități și reprezentanții mass-media, pe tot parcursul inter-venției și chiar la finalul ei. Deși inițial a fost anunțată existența unui singur bagaj, în vagonul trenului, ulterior s-au mai descoperit alte două bagaje în toaleta publică din pasajul de trecere. „Noi am coordonat ce s-a întâmplat din punctul de vedere al Poliției Muni-cipiului Constanța, pe parte de rutieră și ordine publică. Din partea IPJ a fost Serviciul de Acțiuni Speciale. Chiar dacă a fost o alarmă falsă este bine să o tratăm cu toată prudența nece-sară și să desfășurăm misiunea conform procedurilor. Au fost trei bagaje suspecte, vor fi vizionate imaginile de pe camerele de luat vederi”, a declarat comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful împuternicit al Poliției Municipiului Constanța. Fără a înțelege prea bine cum s-a desfășurat întreaga acțiune și ce consecințe ar fi putut avea o astfel de intervenție într-un scenariu real, am încercat să aflăm chiar de la sursă cum stau lucrurile.SRI nu poate răspunde, dar oferă sfaturiÎn acest caz, dar și în multe altele, Serviciul Român de Informații se com-portă asemenea unei fantome, fără a oferi vreo explicație asupra intervenției pe care se presupune că ar fi coor-donat-o. Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, a fost contactat de Cuget Liber în mai multe rânduri însă nu a fost de găsit.Nu am putut afla dacă SRI a coor-donat într-adevăr acțiunea, așa cum au dat de înțeles autoritățile constănțene, și nici dacă s-a procedat greșit sau corect, din punctul de vedere al Servi-ciului. Totuși, am aflat de pe site-ul SRI câteva sfaturi, mai mult sau mai puțin utile în astfel de cazuri.Este bine să alertați autoritățile atunci când vedeți persoane care studiază insistent locuri aglomerate, persoane care fotografiază sau filmează obiective unde asemenea activități sunt interzise sau când sunt puse întrebări nejusti-ficate cu privire la programul de funcțio-nare al unor instituții, momente ale zilei de maximă aglomerație.